燈會落幕才送里長外套挨批 北市：依原規劃發放

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（中央社記者劉建邦台北18日電）2023台灣燈會在台北落幕，議員發現北市府近期才發送燈會專屬外套給里長，質疑是消庫存品。北市府今天表示，原規劃活動結束才發給里長當紀念品，穿上執行公務時也有助辨識。

民進黨台北市議員林延鳳透過媒體群組指出，接獲里長反映近日收到北市區公所臨時通知要發送2023台灣燈會在台北的專屬灰色外套，但不提供試穿，且不保證有尺寸，認為市府花錢設計的燈會專屬外套竟成庫存品。

她說，北市府在台灣燈會活動結束後才把專屬外套發送給里長，讓里長感到不受尊重，也把里長當成接收庫存品的對象。另外，市府原本3月間要舉辦里長座談會，但至今沒下文，台北市長蔣萬安選前喊出尊重里長，選後相關做法令人質疑。

對此，台北市民政局指出，去年因有選舉里長座談會才提前召開，往年都是4月以後辦理，今年市長與里長座談會確定於5月3日至7月26日分別在12個行政區舉辦。

有關台灣燈會專屬外套問題，台北市觀光傳播局指出，台灣燈會專屬外套是工作服，它是讓民眾方便辨識及詢問相關資訊，相關經費是廠商全額贊助，外套在燈會活動結束後將成為市府團隊的工作服。

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觀傳局表示，里長為第一線推動市政的市府團隊重要成員，例如台灣燈會在台北活動期間協助強力推動各項業務，當時就保留一定數量的外套，並規劃在燈會結束後發送給里長。

對於台灣燈會專屬外套，觀傳局指出，除可當成給里長的紀念品，若里長後續執行公務時也能穿著使用可增加辨識度；燈會相關資源是以環保永續為方向，若有處置不妥地方，將參考外界意見改善。（編輯：戴光育）1120318