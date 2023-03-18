台北大學辦三峽綠茶季 達人手工揉捻龍井茶

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）台北大學今天表示，今天與社區及社團攜手，結合產、官、學與在地社群，舉辦第3屆「三峽綠茶季」，以產業活化創生平台，三峽製茶達人，還示範罕見的手工揉捻製作手壓龍井茶。

台北大學下午發布新聞表示，今年度「三峽綠茶季」以綠茶產業出發，結合野餐派對、舞台表演、市集展售、教育推廣，在地商家支持78個攤位，供應多種創意茶食、茶飲及特色商品，活動還有李梅樹文化數位走讀、茶席體驗、藍染體驗。

台北大學表示，除社團學生的精彩演出，資深茶農黃文雄的製茶生涯已超過半個世紀，也是許多製茶比賽的常勝軍，他率領弟子製茶達人示範難得一見的手工揉捻製作手壓龍井茶，是「綠茶季限定」的渾厚滋味。

現今三峽地區保有手工製作龍井茶傳統技術的製茶師傅已不多，黃文雄解說，三峽的綠茶是台灣最好的綠茶，大部分會製作龍井茶的師傅都上年紀，龍井茶因為製作過程較繁複又不耐貯存，產量和銷路較無競爭力，已愈來愈少生產，且現多採機械代工方式製作。

主辦單位海山學研究中心說，台北大學透過與社區緊密連結、產學合作、文化創意加值，讓傳統產業有更多可能。團隊一年來，深入三峽老街、橫溪、白雞及溪南等4大茶區，實地走訪在地17家茶行，完成「三峽茶鄉觀光護照」，中心也特調「青柑綠奶」限量發送，讓民眾品嚐碧螺春綠茶粉的清香風味。

台北大學說，三峽綠茶季19日將繼續舉辦一天，後續將透過「海山地區在地實踐」系列課程，加深校內師生連結在地傳統產業，深入茶區訪問製茶職人，製作紀錄片並開發多條茶鄉觀光路線，多元呈現茶產業的風貌。（編輯：張銘坤）1120318