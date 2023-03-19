台南水道博物館夜鷺趕不走 原來受傷斷1腳

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台南山上花園水道博物館人員18日在園區生態池發現一隻右腳疑遭捕獸夾夾斷的夜鷺，經聯繫台南市野鳥學會後，先送往相關動物醫院治療、安置。（館方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月19日

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（中央社記者楊思瑞台南19日電）台南山上花園水道博物館整修園區生態池並放養魚類，昨天出現1隻「趕不走」的夜鷺，工作人員原以為是貪圖池中美食，觀察後發現1隻腳疑遭捕獸夾夾斷，聯繫動保單位處置。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，位於台南市郊的水道博物館，因為鄰近山區，加上腹地廣大，生態相當豐富，館方人員最近不但發現不少五色鳥築巢，還曾看到大冠鷲、朱鸝、黃鸝等多種野生鳥類現身園區。

館方人員說，昨天工作人員上班時，在剛整修完成的生態池旁發現1隻夜鷺，由於池內才放養不少魚類，工作人員擔心魚被夜鷺吃掉，便上前驅趕，不料夜鷺沒有飛走，工作人員原以為夜鷺可能貪圖池中美食，加大動作驅趕，卻發現這隻夜鷺似乎站不穩，懷疑可能有受傷情形。

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館方人員表示，後來以網子捕捉後，發現夜鷺的右腳居然已斷裂，因斷裂處相當平整，懷疑可能先前已在野外遭捕獸夾之類的設施傷害，昨天飛到園區內，初步觀察夜鷺較虛弱，恐怕無法覓食，經聯繫台南市野鳥學會後，先送往相關動物醫院治療、安置，再研擬後續處置方式。

台南市野鳥學會透過館方指出，近年來鳥類救傷通報較多的是車禍、遭動物攻擊，或食物來源不足（食物中毒）等，在市區也常發現被黏鼠板所困的鳥類，陷阱和捕獸夾所造成的較少見，但這些設施往往對鳥類造成嚴重傷害，民眾若發現捕獸夾等設施，可透過1999向台南市政府通報。（編輯：方沛清）1120319