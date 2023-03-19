黃秋媖放棄挑戰立委初選 與陳其邁相擁展現團結

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民進黨高雄市議員黃秋媖（左2）19日在高雄市長陳其邁（中）、立委趙天麟（右2）、王定宇（右1）等人陪同下，於燕巢服務處舉辦「相讓相牽成、團結顧大局」記者會，宣布退出黨內立委初選登記，不會領表參選。中央社記者林巧璉攝 112年3月19日

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（中央社記者林巧璉高雄19日電）民進黨區域立委提名初明天起至24日登記，民進黨高市議員黃秋媖先前宣布參選，要挑戰現任立委邱志偉。她今天在高雄市長陳其邁、立委趙天麟等人陪同下，宣布不會領表參選。

「我決定明天不去登記參選！」黃秋媖表示，自己與家人準備這場立委選舉已將近30年，在鄉親支持和原本無現任者優先的前提，2個月前宣布參選。民進黨是既競爭又團結的政黨，希望透過個人的小利換取整個黨的大利。

黃秋媖今天在陳其邁、湧言會立委趙天麟、王定宇陪同下，於燕巢服務處舉辦「相讓相牽成、團結顧大局」記者會，邱志偉也出席參加，另有湧言會高市議員江瑞鴻、黃文益、李雅慧、鄭孟洳、林志誠等人。

黃秋媖說，不參選也是為了營造民進黨2024總統大選勝利的好開始，感謝陳其邁的鼓勵和建言，「相讓相牽成，給我有勇氣做抉擇。」她今天退出黨內初選登記，也會成為未來自己再次挑戰的利基點。

陳其邁說，感謝黃秋媖顧全大局，不僅成就民進黨也成就自己，能夠相讓相牽成才能展現政治家的風範。在陳其邁說話時，黃秋媖低頭拭淚，事後她說，掉淚是因想到支持者不離不棄。

陳其邁、黃秋媖事後接受媒體聯訪，陳其邁說，2022年民進黨相對低迷，要更謙虛不斷檢討，才能贏得民眾信賴，在總統、立委選舉才有機會。如果選輸又擠破頭，民眾觀感會對民進黨不利。

黃秋媖說，陳其邁隔空喊話自己有聽到，在這幾天也經過陣痛期，也知道要對黨、支持者有個交代。陳其邁強調，目標是高雄8席立委都要全上。

邱志偉在記者會上表示，距離明年立委、總統大選只剩9個多月，民進黨共識是結合全黨力量贏得總統大選，讓副總統賴清德繼續帶領台灣向前，讓國會席次過半守護台灣。黨內初選難免有競爭，支持者也擔心會削弱團結力道。

邱志偉說，黃秋媖和自己都是長期為北高雄打拚的民意代表，2人也有共同的使命和目標。未來也會展現更大的團結和合作。

會後陳其邁給黃秋媖擁抱和鼓勵，黃秋媖也向邱志偉說「委員加油！」記者會後出席者也牽手展現大團結，在加油口號中落幕。

高雄市立委選舉第2選區包括岡山、路竹、湖內、茄萣、彌陀、永安、梓官、橋頭等區，國民黨方面，高市黨部副主委曹桓榮已宣布參選。（編輯：黃世雅）1120319

民進黨立委提名登記將在20日至24日展開，民進黨高雄市議員黃秋媖（前中）19日舉辦記者會，宣布放棄登記、不領表參選，高雄市長陳其邁（前右）說話時，黃秋媖低頭拭淚，事後她表示，掉淚是因想到支持者不離不棄。中央社記者林巧璉攝 112年3月19日