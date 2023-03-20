避免鳥類春天電桿築巢造成停電 台電加強巡視線路

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春天正是鳥類求偶築巢季節，由於曾發生多起因鳥類在電桿上築巢導致停電事故，台電公司台中區處20日表示，已加強巡視線路，如發現會影響供電的鳥巢會立刻摘除，並找到適當地方予以安置或帶回照顧。（台電台中區處提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月20日

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）春天正是鳥類求偶築巢季節，由於去年曾發生多起因鳥類在電桿上築巢導致停電事故，台電公司台中區處今天表示，正加強巡視線路，如發現會影響供電的鳥巢即予摘除。

為了避免鳥類在電桿上築巢造成停電事故，台電公司台中區營業處發布新聞稿表示，近期已開始加強巡視線路，並視線路情況在曾經發生過鳥類築巢的電桿、線路上加裝驅鳥器；根據台電台中區處統計，台中地區112年至今，已拆除10處鳥巢；111年度則共摘除190個鳥巢。

對於鳥巢會造成停電的原因，台電表示，主要是鳥類在築巢時的「巢材」有時會摻雜一些鐵絲、鐵釘，甚至電線等會導電的物品，這些材料一旦碰到了帶電的電力設備，就會產生跳電的停電事故。

巡視過程若是發現電線或電桿上有鳥類築巢時，台電指出，經過研判不會立即造成停電事故，將會安排適當時間清除；如果鳥巢位置對供電不會有影響，就不會強行摘除；或是認為可能隨時影響供電品質，即立刻採取相關鳥巢摘除作業及措施。

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在摘除鳥巢過程中，台電表示，摘除鳥巢時，都會仔細檢視鳥巢內是否還有鳥蛋或雛鳥，並找到適當地方予以安置或帶回照顧，以免其被其他動物「侵食」。

對於鳥類在電力設備上築巢的現象，也讓台電公司人員感到很困擾，因為有些鳥類築巢速度很快，早上才剛拆除鳥巢，隔天又冒出新的，一來一往間，變成了台電與小鳥之間一場無止境的速度競賽；台電也請民眾如發現自家附近的電桿上有鳥類築巢，就要儘快通知台電公司人員前來拆除，以保障大家用電權益。（編輯：陳仁華）1120320