台灣燈會人數遭疑浮報 北市觀傳局指統計方式不同

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（中央社記者陳昱婷台北20日電）今年台灣燈會睽違23年回歸台北舉辦，不過民進黨台北市議員何孟樺發現，燈會參觀人數僅858萬人，與觀傳局宣稱的破1200萬人相差甚遠。觀傳局回應，858萬僅為部分統計。

何孟樺今天在臉書發文表示，2023台灣燈會已在2月落幕，當時台北市觀傳局宣稱參觀人數創新高、達1256萬人，但她這個月來持續跟觀傳局索取詳細統計資料皆未果。

她指出，觀傳局先稱數據是由資訊局大數據中心統計，又改口說沒有數據，最後資訊局終於提供數據給她，加總起來卻僅有858萬人，創下台灣燈會近9年來的新低。

何孟樺質疑，觀傳局不僅好大喜功、浮報成果數據，還詐騙全台灣及台北市長蔣萬安，要求蔣萬安立即道歉並撤換觀傳局長陳淑慧，「陳淑慧局長嚴重瀆職，馬上下台」。

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陳淑慧透過媒體群組回應，何孟樺所說的858萬，只是台灣燈會參觀人數中其中一部分由資訊局統計的數字，另外還要加上12行政燈區參觀人數及大眾運輸工具在燈會前與同期的運量差額，所以觀傳局在燈會期間統計的參觀人數為1235萬7162人。

陳淑慧表示，她待過交通部觀光局，熟悉台灣燈會辦理運作模式，人數統計都是由地方政府回報給中央掌握，不過閉幕式當天觀傳局尚未回報參觀人數，交通部長王國材就先稱共有1256萬人來參觀了，她並不清楚這個數字的來源，「但因為跟我們統計的差不多，所以我們就尊重他公布的數字」。（編輯：方沛清）1120320