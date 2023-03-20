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新北：碧潭水舞展演3/31起登場 促進疫後經濟

2023/3/20 18:53（3/20 19:16 更新）
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2023碧潭水舞展演活動將於31日登場，除了有光彩奪目的水舞展演，還推出期間限定抽獎活動，讓遊客到碧潭可放鬆心情，從早到晚都有好看、好吃、好玩的有趣體驗。圖為2022碧潭水舞活動。（新北市觀旅局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月20日
2023碧潭水舞展演活動將於31日登場，除了有光彩奪目的水舞展演，還推出期間限定抽獎活動，讓遊客到碧潭可放鬆心情，從早到晚都有好看、好吃、好玩的有趣體驗。圖為2022碧潭水舞活動。（新北市觀旅局提供）中央社記者王鴻國傳真 112年3月20日
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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市政府觀光旅遊局今天表示，2023碧潭水舞展演活動將在3月31日起登場，除了提供光彩奪目的水舞展演供欣賞外，每逢週休假日也將舉辦各種活動及抽獎，促進疫後地方經濟。

觀旅局發布新聞稿表示，2023碧潭水舞展期將自3月31日至5月28日，每晚6時30分至8時30分，每半小時演出一次，採2首各4分30秒精彩曲目交錯演出，8時45分進行最後一場表演。

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觀旅局表示，在碧潭水舞展演期間，除可到碧潭餐飲遊憩區享受異國美食，還推出期間限定抽獎活動，讓遊客來到碧潭放鬆心情外，從早到晚都有好看、好吃、好玩的有趣體驗。

觀旅局局長楊宗珉表示，在碧潭水舞展演期間，碧潭東岸廣場也陸續推出豐富多元系列活動，場場精彩可期，讓大家能感受到新北市滿滿的熱情，也促進疫後觀光休閒活動與地方經濟的活絡。（編輯：李錫璋）1120320

#觀旅局
#楊宗珉
#碧潭水舞
楊宗珉
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