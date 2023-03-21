打造影視友善城市 盧秀燕盼吸引劇組台中拍攝

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市政府捐助成立財團法人台中市影視發展基金會，市長盧秀燕今天說，影視作品能跨城市、跨國家，期望透過交流、協拍、電影展等吸引劇組團隊前來拍攝，打造影視友善城市。

市府今天召開市政會議，由台中市影視發展基金會執行長林盈志進行「台中『好』電影：以影視行銷城市成果」專案報告，說明成立以來在影視展演活動、影視協拍補助、影視扎根推廣等業務成果。

盧秀燕表示，台中市影視發展基金會人手少，預算也不多，但積極因應各劇組需求提供協拍服務，如拍攝影視劇，劇組久待台中，基金會努力讓他們感受到台中的友善、協調各局處排除困難，例如馬路拍攝由交通局與警察局協助封街、公園拍攝與建設局及區公所接洽，甚至協助借用店面拍攝、張羅各項物品。

身兼台中市影視發展基金會董事長的盧秀燕指出，影視作品能跨城市、跨國家，期望透過交流、協拍、電影展等吸引劇組團隊前來拍攝，讓台中與國際連結，讓世界看見台中。

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林盈志表示，許多影視作品將拍攝場景設在台中，如由文化局協助在大里菸葉廠拍攝、叫好又叫座的「茶金」，在台中審計新村與七期等地拍攝的「她們創業的那些鳥事」，在市府大樓拍攝的「鏡子森林」。

還有在黎明新村、西區以及目前聲名大噪的龍井告白平交道拍攝的「我吃了那男孩一整年的早餐」，重新拍出台中公園與大肚山美感的「刻在你心底的名字」，以及導演黃信堯的「大佛普拉斯」跟「同學麥娜絲」，成功推銷台中各地景點。（編輯：謝雅竹）1120321