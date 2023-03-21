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高雄市副市長率團訪星馬 促低碳、智慧城市交流

2023/3/21 19:41（3/21 19:51 更新）
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高雄市副市長林欽榮（右）率團到新加坡訪問，21日拜會陸路交通管理局等單位，促進智慧城市交流。（高雄市政府提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 112年3月21日
高雄市副市長林欽榮（右）率團到新加坡訪問，21日拜會陸路交通管理局等單位，促進智慧城市交流。（高雄市政府提供）中央社記者侯姿瑩新加坡傳真 112年3月21日
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（中央社記者侯姿瑩新加坡21日專電）隨著疫情緩解，高雄市逐步重啟與新南向國家的實體交流，副市長林欽榮昨天率團抵達新加坡訪問，拜會碳交易平台CIX、市區重建局等單位，促進低碳、永續發展及智慧城市等領域交流。

林欽榮今天接受中央社記者訪問表示，高雄市正在推動智慧城市、低碳城市雙軸轉型。在推動智慧城市方面，行政院交付高雄市的任務是作為新南向國家的主要對口城市。

他說，參訪新加坡之後，明天將前往馬來西亞訪問，盼藉此機會邀請新南向國家及廠商赴高雄參加3月底登場的「智慧城市展」。

除了邀訪，訪團在新加坡的行程還包括拜會新加坡碳交易平台CIX、陸路交通管理局、市區重建局等單位，促進雙方在低碳、永續發展、智慧運輸系統等方面的交流。

林欽榮指出，像是CIX這樣的碳交易平台是台灣可以快速學習跟上的部分。高雄市積極推動綠能發展，未來希望能賣綠電給台積電等企業。

他也說，新加坡市區重建局（URA）重視永續性、可居住性，持續擴大空港及海港以維持國際樞紐地位。新加坡與高雄極為相似，「我們可以跟URA相互學習」。

結束新加坡行程後，訪團明天轉往馬來西亞。林欽榮表示，將赴吉隆坡、雪蘭莪州參訪，針對智慧城市、廢水處理等議題進行交流。（編輯：韋樞）1120321

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