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台南東區林森停車場動工 監理站洽公車位縮減

2023/3/22 12:59
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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南市東區林森圖書館及行政機關辦公廳舍附設立體停車場新建工程即將施工，基地內原屬台南監理站汽機車洽公停車區今天起暫停開放，工程預計114年完工，可改善周邊停車問題。

台南市政府交通局長王銘德透過新聞稿表示，停車場新建工程已於1月18日由市長黃偉哲主持開工動土典禮，經完成前置土地鑑界、鄰房鑑定及五大管線審查工作，即將展開後續施工圍籬及地上物拆除作業。

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王銘德指出，施工期間影響現有監理站民眾洽公停車位供給，民眾應配合台南監理站停車規劃依序停放，並可多利用林森路一段路邊汽車停車格，及大東夜市旁路外機車停車場停放車輛。

他說，新建停車場規劃地下1層、地上7層立體多目標使用，預計114年9月完工後，可提供545席汽車，857席機車格位，不但有效改善台南監理站及鄰近地區的停車供給，未來結合智慧化停車管理，更能提升整體停車服務品質及營造智慧友善停車環境。（編輯：卞金峰）1120322

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