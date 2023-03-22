基隆首座室內兒童樂園 謝國樑預告4/4前亮相

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）基隆市政府今天舉辦模範兒童表揚大會，市長謝國樑除頒獎給學生，並預告位於信義區的基隆市首座室內兒童樂園，預計兒童節（4月4日）前就可以呈現在大家眼前。

這場表揚大會下午在表演藝術中心演藝廳舉行，謝國樑在頒獎典禮前接受媒體訪問表示，他也是孩子的爸爸，所有的孩子都是大家的寶貝，他正努力在基隆創造更好的道路環境、更好的室內親子空間。

謝國樑說，位於信義區的基隆市首座室內兒童樂園，預計兒童節前就可以呈現在大家眼前，七堵區則在4月底可完成，讓基隆的孩子都有好玩的室內親子空間。

市府透過新聞稿表示，今年表揚基隆市公私立國小及公立幼兒園共978名優秀學生，活動在仙洞國小太鼓隊表演下揭開序幕，市府除頒發模範兒童獎狀外，更將學生上台與謝國樑的合影製成相框照片送給學生。（編輯：李錫璋）1120322