金門迎接電動巴士世代 消防演練登場

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金門縣公共車船管理處22日與消防局進行電動巴士火災緊急應變處置消防演練，以Model T電巴為演習用實體車輛，強化駕駛對電巴車體及附屬消防裝置操作的認識和掌握，具體落實救災作業程序。（金門縣車船處提供）中央社記者黃慧敏傳真 112年3月22日

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣公共車船管理處今天和縣消防局進行電動巴士火災緊急應變處置消防演練，以Model T電巴為演習用實體車輛，強化駕駛對電巴車體及附屬消防裝置操作，提升災害應變能力。

車船管理處發布新聞表示，鑑於電動公車內裝構造有別於傳統柴油巴士，具有高壓電動力系統，火災發生時一旦危及動力電池組，易生更高風險，必須另外建立一套安全務實的災害緊急應變處置機制，因而辦理這次電巴火災緊急應變處置消防演練。

車船處長吳志偉表示，車船處現與鴻華先進科技公司合作2輛Model T電巴投入縣內公車路線試營運，這次演練邀請鴻華技術工程師擔任講師，縣府觀光處指導，縣消防局20多人參與演練。

演練內容包括車輛結構組件與安全配置、事故發生指引乘客疏散作為、消防緊急搶救作業流程及相關注意事項，並提供車輛重要關鍵零組件位置給消防單位，加深對電動巴士的認識和掌握，確保消防局執行火災撲滅與人員救援計畫的有效性與安全性。

演練情境為Model T電巴起火燃燒，火勢延燒無法僅以車用滅火器消滅，於是啟動緊急應處作為，由駕駛引導乘客疏散離開車輛，並通報消防局執行火災救災勤務，適時配戴絕緣防護裝備，善加運用救災工具，以實作演練方式，按部就班具體落實救災作業程序，降低事故加重風險。

車船處表示，因應2030市區公車電動化政策並順應金門縣低碳交通運具願景，縣內電動公車數量只會越發普及，電動公車涉及公共安全層面必須嚴加審視把關並及早預作周全準備，同時維護消防人員救災安全。此外，這次演習過程已錄製影片保存作為處內員工教育訓練範本。（編輯：謝雅竹）1120322