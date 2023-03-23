擴大行人綠燈早開 北市3月底完成24校周邊路口

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）台北市政府今天表示，將於3月底在24所國中小周邊路口設置「行人綠燈早開」時相，減少人車爭道，另已著手推動「機退2.0」，移除人行道機車停放區，守護行人安全。

台北市交通局今天舉行記者會，交通管制工程處表示，為讓行人安心通過路口，將擴大辦理行人綠燈早開，於3月底完成24所學校周邊路口增設行人綠燈早開時相的工作。

交工處指出，有別於過往人、車同時，行人綠燈早開時相是先讓行人進入行人穿越道線，之後再開放車輛通行，讓行穿線上的行人更明顯，增加行人可見度，減少人、車爭道，使駕駛禮讓行人優先通行。

交工處表示，目前北市已於332處人車衝突較多的路口設置行人綠燈早開，將分4階段於北市高中以下285所學校周邊及八橫八縱主要幹道路口，研議於清晨5時至晚間11時實施行人早開時相。

第1階段為今年3月底完成24所國中、小周邊70處路口；第2階段於6月初完成北市共152所國小周邊路口；第3階段是9月初完成北市共133所國、高中周邊路口；第4階段是明年完成八橫八縱主要幹道路口。

交工處指出，時段選定到晚間11時，是考量到學校開放時間到晚間10時，再往後延1小時，依車流量等數據及過往經驗應不會導致塞車。

交通局長謝銘鴻指出，行人綠燈早開5至10秒，這段時間已足夠行人通過，且車輛多等這一段時間，就有更足夠的空間可以轉彎，對行人跟駕駛是雙贏。

另外，停車管理工程處表示，正實施「機車退出騎樓、人行道2.0」措施，已於敦化南北路（民權東路-市民大道）及仁愛路1、2段（景福門-新生南路）作為優先示範路段，透過挖設機車彎、停車路外化、路側停車格及紅黃線重新配置等方式，逐步移除人行道上的機慢車停放區，以恢復人行道原有功能。

停管處表示，目前除了優先示範路段，未來也將持續推廣至八橫八縱路廊、校園及醫院周邊等，提供行人安全、舒適與友善的步行環境。

謝銘鴻說，機車彎等措施都是在盡可能不影響原有機車停車格數量的情況下設置，而把汽車停車格塗銷改為機車格，是盡量把汽車引導到路外停車場，讓機車至少可以停路邊，不要上人行道。

謝銘鴻表示，有些路段到了晚上機車停車格就會空很多，就會採取汽機車共用格位，用時間分流讓汽車也能停。

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謝銘鴻坦言，很多人行道或是巷弄騎樓依舊停滿機車，改善這種情況是北市府長遠目標，先從八橫八縱等觀光客或是逛街人潮較多的路段開始，而要是有里長陳情希望機車退出人行道等，市府都願意一起討論。

另外，除了機車，人行道上的變電箱、路燈桿、電線桿、樹木等固定障礙物，謝銘鴻說將成立府級專案小組檢討並協調看要如何遷移，現在先從可以移動的機車做起。（編輯：蕭博文）1120323