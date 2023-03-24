芒果產區嚴重缺水 南市爭取水利署補助水車經費

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（中央社記者張榮祥台南24日電）久旱不雨導致灌溉水短缺，影響包括玉井、楠西、左鎮及南化山區芒果收成。南市府協調南水局爭取水車、供水桶等經費補助，協助灌溉山區果樹，預計4月上旬供水解燃眉之急。

對於果農心聲，台南市長黃偉哲今天指派副秘書長邱忠川前往玉井及楠西區公所召開山區芒果產業灌溉水短缺因應會議，玉井、楠西、左鎮及南化等主要芒果產區公所區長、市府水利局、民政局、災害防救辦公室、水利署南區水資源局及種植芒果的里長與農民均出席研商。

水利局表示，芒果為山區重要產業，也是觀光命脈，以往農民都是透過合法抽取河川地面水、地下水或藉由農塘灌溉，今年因缺水影響，農民反映芒果正值開花期，憂心缺水影響收成。

對於會中提到向中央爭取水車、供水桶等經費補助，協助灌溉山區果樹，也獲經濟部水利署正面回應。南水局表示，現正值芒果灌溉時期，會和台南市政府攜手抗旱，協助農民度過缺水難關。

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南市府今天新聞稿表示，今日會議除向農民說明盡最大努力協助運送灌溉水，幫助農民度過枯旱期，同時聽取農民對協助運送灌溉水，並由邱忠川率隊現勘實際了解目前公所規劃預計供水點狀況、以利安排供水事宜。

後續由水利局規劃水車採購及供水桶作業，預計最快4月上旬可供水解燃眉之急。包括南化農會總幹事溫進添，以及產銷班、與會的基層區里長，都肯定乾旱時期及時載水供農民灌溉的幫助。（編輯：孫承武）1120324