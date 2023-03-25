彰化灣雅村長選舉驗票都為294票 現任村長判當選無效

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前彰化花壇灣雅村長梁橋村參選村長和對手羅尹君差一票，提當選無效之訴，驗票後2人同票，判羅尹君當選無效。（示意圖／中央社檔案照片）

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（中央社記者吳哲豪彰化25日電）前彰化花壇灣雅村長梁橋村參選村長和對手羅尹君差一票，提當選無效之訴，法院驗票確認2人都為294票，判羅尹君當選無效；縣府指出，若二審維持原判決，將抽籤決定村長人選。

根據台灣彰化地方法院今天公布的民事判決書，彰化縣花壇鄉第22屆灣雅村村長選舉去年11月26日進行投開票，2號羅尹君獲294票，尋求連任的前村長1號梁橋村獲293票，梁橋村認為投開票所人員作業有疏失，向法院提出當選無效之訴。

梁橋村向法官說明，他和對手原本都是293票，不過投開票所人員卻重行檢視無效票，取出其中一張無效票，認定選票圈選位置比較靠近羅尹君，將選票計入被告得票數，最後宣布羅尹君當選。

羅尹君則主張，投開票人員宣布開票完畢時，梁橋村為293票，羅尹君292票，爭議票13張，總開票數為598張，梁橋村團隊當下自行宣布當選；不過她們發現總票數與領票數不符，要求主任管理員複查，投開票人員先發現一張無效票應認定為投給羅尹君的有效票，另在公投票票匭中找到另一張投給羅尹君的村長選票。

彰化地院法官決定重新驗票，發現有一張選票選舉戳記蓋在梁橋村相片上，被投開票人員視為無效票，不過依中選會規定應視為有效票，梁橋村和羅尹君都為294票，判被告當選無效，2人票數相同，應抽籤決定。

羅尹君今天接受媒體聯訪時說，她會提出上訴；彰化縣政府民政處人員接受中央社記者訪問時說明，由於當選無效之訴二審定讞，如二審維持原判，將抽籤決定村長人選。（編輯：張銘坤）1120325