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屏東縣長選舉勘驗逾1.2萬張選票 10張爭議票待認定

2023/3/25 14:56（3/25 23:09 更新）
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屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，25日屏東地方法院勘驗12個投開票所，預計下午5時完成勘驗程序。中央社記者李卉婷攝 112年3月25日
屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，25日屏東地方法院勘驗12個投開票所，預計下午5時完成勘驗程序。中央社記者李卉婷攝 112年3月25日
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，今天屏東地方法院勘驗12個投開票所，共1萬2343張選票，法官依客觀事實初步認定有10張爭議票，最後須由合議庭法官認定。

屏東地方法院13日裁定准予勘驗12個投開票所的縣長票，包含選舉人名冊、有效票、無效票、用餘票、已領未投票、投開票報告表等，分別為屏東市5個、萬巒鄉3個，及東港鎮、里港鄉、高樹鄉與竹田鄉各1個，這12個投開票所選舉人數為1萬2343人。

中央社記者依據中選會選舉資料庫，統計法院准予勘驗的12個投開票所屏東縣長得票數，周春米有4272票、蘇清泉則是3273票、詹智鈞368票。另外，無效票有235張、已領未投3張、用餘票4192張。

屏東地方法院驗票程序從今天上午9時開始，約中午就完成驗票。屏東地方法院告訴中央社記者，經驗票法官依客觀事實初步認定，有爭議票共10張，但最後仍須經由合議庭法官認定。（編輯：郭諭儒）1120325

#蘇清泉
#屏東地方法院
#周春米
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