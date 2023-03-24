國民黨立委優勢選區多人登記 北市信義南松山區參選爆炸

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國民黨第11屆立委選舉第一階段提名選區領表登記24日截止，台北市第7選區（信義、南松山）6人登記，參選爆炸，主打世代交替的議員徐巧芯（右）要挑戰現任立委費鴻泰。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨第11屆立委選舉第一階段提名選區領表登記今天截止，在台北、新北、桃園等4個藍營較優勢選區中，都有超過2人以上登記，考驗地方黨部、縣市首長協調能力。

國民黨備戰明年立委選舉，分3階段完成提名，今天第一階段提名選區受理領表登記截止，19個選區中，共有28人登記。

被視為提名最單純的第一階段立委選區，卻在台北市第7選區（信義、南松山）、台北市第8選區（文山、南中正）、新北市第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）、桃園市第5選區（平鎮、龍潭）等4個選區，出現超過2人登記；台北市第7選區6人登記，參選爆炸，主打世代交替的議員徐巧芯要挑戰現任立委費鴻泰。

台北市第8選區則有議員徐弘庭挑戰現任立委賴士葆；新北市第11選區，議員劉哲彰要挑戰現任7連霸的立委羅明才；桃園市第5選區，議員黃敬平、舒翠玲挑戰現任立委呂玉玲。

黨內人士指出，在藍營相對優勢的選區中，有年輕人願意挑戰，不是壞事，若最後協調不成，進入初選階段，雙方互相攻擊，未來不管誰出線，在整合上都會出現難題，勢必影響立委與總統選情，不可輕忽。

黨內人士說，黨中央將組成中央提名委員會，納入14位執政縣市首長，負責協調所屬縣市立委提名人選，將考驗縣市首長的協調能力。

地方人士表示，新北市長侯友宜已做出示範，成功協調勸退原本要挑戰新北市第1選區立委的新北市議員陳偉杰，讓現任立委洪孟楷拚連任；其他藍營縣市長遇到選區內有多人登記，也應主動出面協調，避免出現紛爭。（編輯：謝佳珍）1120324