屏東地院准驗12個投開票所 周春米：尊重裁決

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國民黨屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，屏東地方法院合議庭13日裁定准予勘驗12個投開票所票箱。屏東縣長周春米（圖）表示，尊重法院裁決。（中央社檔案照片）

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）國民黨屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，今天準備程序庭終結，屏東地方法院合議庭裁定准予勘驗12個投開票所票箱。對此，屏東縣長周春米表示，尊重法院裁決。

去年九合一大選，蘇清泉以1萬多票差距敗給民進黨候選人周春米，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，向法院提出證據保全及重新計票，均遭駁回，蘇清泉改提出選舉無效及當選無效之訴，今天準備程序庭終結。

審判長陳怡先宣布評議結果為不准予全面勘驗，但准予有證人證述及當庭勘驗光碟的畫面內容12個投開票所，分別為第38號、第53號、第68號、第70號、第131號、第194號、第351號、第393號、第421號、第426號、第429號、第475號等，進行選票勘驗。

蘇清泉今天因另有要事在身，並未到場聽庭。蘇清泉委任律師開庭後接受媒體聯訪指出，原向法院聲請勘驗屏東711個投開票所無效票及認為有選務瑕疵與票數不實的35個投開票所，但法院只同意勘驗12個投開票所，實在差強人意。

屏東縣選委會委任律師則指出，勘驗12個投開票所，與選舉結果也不會有多大影響，仍尊重法院裁定。

周春米回應指出，尊重法院裁決；法官裁定在711個票匭中，准驗12個票匭，會配合辦理，但也期待蘇清泉既然提出司法訴訟，就要相信司法，讓社會隨著司法驗票結果出來，回歸日常的平靜。

周春米表示，司法是獨立的，不可能滿足個人的私欲、期待，呼籲回歸理性，不要因個人需求，挑起對立。（編輯：謝雅竹）1120313