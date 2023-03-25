更多編輯台推薦新聞：
專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反
政治

台灣曾拒庇護宏都拉斯總統家族？前大使：實情相反

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
統一發票1-2月千萬得主 幸運兒全家花58元買吐司抱走大獎
首頁 / 政治

屏縣長選舉勘驗12投開票所 蘇清泉擬提刑事告訴

2023/3/25 13:57（3/25 14:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，25日屏東地方法院勘驗12個投開票所，預計下午5時完成勘驗程序。中央社記者李卉婷攝 112年3月25日
屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，25日屏東地方法院勘驗12個投開票所，預計下午5時完成勘驗程序。中央社記者李卉婷攝 112年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，今天屏東地方法院勘驗12個投開票所，驗票程序尚未結束，蘇清泉表示，無法感受到法官公平審判，將不排除提出刑事告訴。

去年九合一大選，國民黨蘇清泉以1萬多票差距敗給民進黨周春米，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，提出選舉無效及當選無效訴訟，準備程序庭終結，屏東地方法院同意勘驗12個投開票所，今天上午動員12組人馬進行驗票，蘇清泉則派了12名律師、周春米律師與屏東縣選委會人員也出動，預計今天下午5時完成勘驗程序。

蘇清泉今天接受電話訪問表示，無法感受到法官的公平審判，將與律師研議後不排除再提出刑事告訴。

屏東地方法院今天表示，這次的驗票性質上屬司法驗票，雙方就客觀事實，若有爭議再經合議庭認定。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東共有711個投開票所，屏東地方法院13日裁定准予勘驗12個投開票所的縣長票，包含選舉人名冊、有效票、無效票、用餘票、已領未投票、投開票報告表等，分別為屏東市5個、萬巒鄉3個，及東港鎮、里港鄉、高樹鄉與竹田鄉各1個，這12個投開票所選舉人數為1萬2343人。

中央社記者依據中選會選舉資料庫，統計法院准予勘驗的12個投開票所屏東縣長得票數，周春米有4272票、蘇清泉則是3273票，周春米贏999票。（編輯：郭諭儒）1120325

#蘇清泉
#周春米
#屏東地方法院
蘇清泉
國民黨選策會擬增補蘇清泉謝龍介 兩人想法不同國民黨選策會擬增補謝龍介蘇清泉 李全教已表達辭意
周春米
孫曉雅訪屏東 周春米盼更多資源助產業開發屏東種下1500株原生樹木 增加0.5公頃綠地
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族