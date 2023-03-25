屏縣長選舉勘驗12投開票所 蘇清泉擬提刑事告訴

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屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，25日屏東地方法院勘驗12個投開票所，預計下午5時完成勘驗程序。中央社記者李卉婷攝 112年3月25日

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，今天屏東地方法院勘驗12個投開票所，驗票程序尚未結束，蘇清泉表示，無法感受到法官公平審判，將不排除提出刑事告訴。

去年九合一大選，國民黨蘇清泉以1萬多票差距敗給民進黨周春米，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，提出選舉無效及當選無效訴訟，準備程序庭終結，屏東地方法院同意勘驗12個投開票所，今天上午動員12組人馬進行驗票，蘇清泉則派了12名律師、周春米律師與屏東縣選委會人員也出動，預計今天下午5時完成勘驗程序。

蘇清泉今天接受電話訪問表示，無法感受到法官的公平審判，將與律師研議後不排除再提出刑事告訴。

屏東地方法院今天表示，這次的驗票性質上屬司法驗票，雙方就客觀事實，若有爭議再經合議庭認定。

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屏東共有711個投開票所，屏東地方法院13日裁定准予勘驗12個投開票所的縣長票，包含選舉人名冊、有效票、無效票、用餘票、已領未投票、投開票報告表等，分別為屏東市5個、萬巒鄉3個，及東港鎮、里港鄉、高樹鄉與竹田鄉各1個，這12個投開票所選舉人數為1萬2343人。

中央社記者依據中選會選舉資料庫，統計法院准予勘驗的12個投開票所屏東縣長得票數，周春米有4272票、蘇清泉則是3273票，周春米贏999票。（編輯：郭諭儒）1120325