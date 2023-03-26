蘇清泉喊告選務人員 屏縣選委會：絕無做票問題

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（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，屏東地院昨天進行驗票，1萬多張選票僅10張有爭議，蘇清泉不滿喊告選務人員，屏東縣選委會今天發聲明強調絕無做票問題。

屏東地方法院13日裁定准予勘驗12個投開票所的縣長票，選舉人數共計1萬2343人，經驗票法官依客觀事實初步認定，有爭議票共10張，但最後仍須經由合議庭法官認定；蘇清泉認為仍有選務瑕疵，因此不排除對選務人員提出刑事告訴。

屏東縣選委會今天發出聲明表示，依規定保存選票及選舉人名冊，歷年來皆以相同方式保存，與全國各縣市選委會並無不同；而在訴訟中，法官當庭詢問蘇清泉律師，所謂「選舉人名冊會遭到無故開拆或竄改，有何證據提出」，其律師非僅無法提出證據，根本純粹基於個人質疑而已。

屏東縣選委會也指出，法院准予驗票的12個投開票所，昨天也進行驗票，雙方律師勘驗結果逐一記載於法院筆錄上，絕無任何做票問題，隨著資料的閱覽及勘驗，蘇清泉仍選擇不願面對事實，反卻藉些許作業或保存上瑕疵，擴大解讀、惡意扭曲，對此深感遺憾。

屏東縣選委會說明，蘇清泉一面肯定多數選務人員辛勞，但所提質疑及指控，卻又完全針對投開票所選務人員，兩面手法讓人深為各投開票所工作人員感到心疼。

屏東縣選委會指出，開票當晚結果已定，蘇清泉競選總部也有開票結果記錄及彙整，其記錄應與中選會公告結果並無不同，「何來竄改選舉人名冊之道理及意義可言」。

屏東縣選委會強調，蘇清泉既選擇進入法院，自應依法定程序在法庭上進行案件攻防，不應以個人片面及任意解讀訴諸群眾，企圖以此方式對審理中案件產生影響。（編輯：陳仁華）1120326