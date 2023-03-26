更多編輯台推薦新聞：
埃及古神廟2000個動物木乃伊出土 凸顯法老王地位
國際

埃及古神廟2000個動物木乃伊出土 凸顯法老王地位

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事
文化

專訪／不便利的便利店 大叔作家金浩然開創意外掛說好故事

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡
文化

中國皇帝為「高風險行業」 學者張緯良盤點逾90人非正常死亡

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

蘇清泉喊告選務人員 屏縣選委會：絕無做票問題

2023/3/26 14:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣26日電）屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，屏東地院昨天進行驗票，1萬多張選票僅10張有爭議，蘇清泉不滿喊告選務人員，屏東縣選委會今天發聲明強調絕無做票問題。

屏東地方法院13日裁定准予勘驗12個投開票所的縣長票，選舉人數共計1萬2343人，經驗票法官依客觀事實初步認定，有爭議票共10張，但最後仍須經由合議庭法官認定；蘇清泉認為仍有選務瑕疵，因此不排除對選務人員提出刑事告訴。

屏東縣選委會今天發出聲明表示，依規定保存選票及選舉人名冊，歷年來皆以相同方式保存，與全國各縣市選委會並無不同；而在訴訟中，法官當庭詢問蘇清泉律師，所謂「選舉人名冊會遭到無故開拆或竄改，有何證據提出」，其律師非僅無法提出證據，根本純粹基於個人質疑而已。

屏東縣選委會也指出，法院准予驗票的12個投開票所，昨天也進行驗票，雙方律師勘驗結果逐一記載於法院筆錄上，絕無任何做票問題，隨著資料的閱覽及勘驗，蘇清泉仍選擇不願面對事實，反卻藉些許作業或保存上瑕疵，擴大解讀、惡意扭曲，對此深感遺憾。

屏東縣選委會說明，蘇清泉一面肯定多數選務人員辛勞，但所提質疑及指控，卻又完全針對投開票所選務人員，兩面手法讓人深為各投開票所工作人員感到心疼。

屏東縣選委會指出，開票當晚結果已定，蘇清泉競選總部也有開票結果記錄及彙整，其記錄應與中選會公告結果並無不同，「何來竄改選舉人名冊之道理及意義可言」。

屏東縣選委會強調，蘇清泉既選擇進入法院，自應依法定程序在法庭上進行案件攻防，不應以個人片面及任意解讀訴諸群眾，企圖以此方式對審理中案件產生影響。（編輯：陳仁華）1120326

#蘇清泉
#屏東縣選委會
#屏東縣
蘇清泉
屏東縣長選舉驗票10張有爭議 周春米尊重結果屏東縣長選舉勘驗逾1.2萬張選票 10張爭議票待認定
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族