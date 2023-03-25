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屏東縣長選舉驗票10張有爭議 周春米尊重結果

2023/3/25 16:56（3/25 23:09 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東縣長落選人蘇清泉提出選舉無效及當選無效訴訟，屏東地方法院勘驗12個投開票所，共1萬多張選票，法官初步認定有10張爭議票。屏東縣長周春米表示，尊重驗票結果。

屏東地方法院告訴中央社記者，經驗票法官依客觀事實初步認定，有爭議票共10張，但最後仍須經由合議庭法官認定。

針對今天驗票結果。周春米回應，均有律師在現場，就像投開票所的選務工作人員在投開票過程都有各候選人指派的監察員在場觀看監督一樣，尊重驗票結果。

周春米指出，司法不會服務任何個人的欲求，即使結果不符合期待，也要有願賭服輸的君子風範，若一再挑撥，引發對立，甚至不符期待就懷疑司法獨立的公正性，都是對社會的負面示範。

周春米說，蘇清泉在選後提出司法訴訟，屢次開庭都號召民眾在庭外聲援，雖然不會影響司法獨立審判，但既然提出司法訴訟，就要相信司法，給予司法獨立審判的空間。

周春米強調，就職屏東縣長後深感責任重大，全力為縣政打拚，未來會跟縣民一起努力，讓屏東繼續向前。（編輯：孫承武）1120325

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#蘇清泉
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