推蔣萬安政策追加預算 議會綠白黨團指應注意財源

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（中央社記者劉建邦台北25日電）台北市政府今天表示，預計追加新台幣33.09億元預算，其中18.46億元用於市長蔣萬安推動的提高生育獎勵金等政策。北市議會綠白黨團指應注意財源穩定，藍稱支持但會詳細審議。

針對北市府預計追加預算，台北市議會民進黨團總召簡舒培接受媒體電訪表示，市府將提出高達33.09億元追加預算案，其中為配合蔣萬安推行政策，包含生育獎勵、兒童托育補助、敬老禮金等長期政策共18.46億元。

她指出，北市府為配合蔣萬安推出政策的預算來源是因去年全國賦稅收入實徵數高於年度預算數，台北市在中央統籌分配款增加128億元，蔣萬安政策預算來源是因中央共享經濟成果，是由中央買單。

簡舒培說，北市府追加預算不該是放煙火政策，長期政策須有穩定財源，若中央明年統籌分配款不再增加，財政來源從何而來，難道市府為推行蔣萬安撒幣政策要開始舉債，這是財政紀律嗎？

民眾黨北市議會黨團總召黃瀞瑩指出，北市府須首重財政紀律並規劃財源，才能讓市政永續發展，財政是施政基石，一昧以金錢塑造粉紅泡泡，只會加重下一代壓力。

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國民黨市議會黨團書記長秦慧珠表示，站在黨團立場會全力支持北市府預算案，但會詳細把關審議，從過去狀況來看，市府第一次追加預算幅度通常不大，但蔣市府在第一次就追加33.09億元預算，預期第2次會增加，建議市府掌握財源讓財務平衡。

北市府秘書長李泰興接受聯訪說，追加預算為歲入128.23億元，歲出因減少移用歲計賸餘69.14億元及債務還本26億元，合計須追加33.09億元預算，其中18.46億元用於推行蔣萬安重要政策，包含幸福育兒、長照關懷、開創教育、全民運動政策，內有生育獎勵金、重陽敬老金、私幼差額補助等細項。（編輯：張銘坤）1120325