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對流雲系旺盛嘉義降雨 民眾驚呼

2023/3/25 20:51（3/26 12:34 更新）
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嘉義縣朴子市、太保市一帶25日降下雨勢，依中央氣象局網站公布資料，至晚間8時20分，太保一帶累計僅下了8毫米雨量。圖為降雨造成路面積水潮濕。中央社記者蔡智明攝 112年3月25日
嘉義縣朴子市、太保市一帶25日降下雨勢，依中央氣象局網站公布資料，至晚間8時20分，太保一帶累計僅下了8毫米雨量。圖為降雨造成路面積水潮濕。中央社記者蔡智明攝 112年3月25日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣25日電）總統蔡英文今天到嘉縣朴子配天宮參拜媽祖，祈求上天快降春雨解旱象，蔡總統離開沒多久嘉義果真下雨，但雨勢不大，據中央氣象局統計到晚上8時僅下8毫米。

蔡總統今天下午2時20分抵達朴子配天宮，對在場民眾說，今天是應嘉義縣長翁章梁要求到配天宮參拜，因為很久沒下雨，向媽祖祈求快下春雨，讓大家生活好過些。

蔡總統離開約2小時，太保市、朴子市、鹿草鄉一帶果真下起雨來，不過雨勢持續沒多久就停了。

依據中央氣象局網站公布資料，到今晚8時20分，太保一帶累計僅下了8毫米的雨量。

中央氣象局今天發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今晚至明日中部以北地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。（編輯：張銘坤）1120325

#媽祖
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