海軍敦睦艦隊泊花蓮港 民眾雨中登艦熱情不減

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（中央社記者李先鳳花蓮26日電）海軍敦睦艦隊「磐石、承德、班超」3艘軍艦今天停泊花蓮港碼頭，開放民眾登艦參觀，雖下雨仍不減民眾一睹壯盛軍容熱情，縣長徐榛蔚感謝國軍為安定社會所做的付出與努力。

活動儀式由司令部海軍副參謀長張獻瑞少將主持，張獻瑞表示，海軍敦睦支隊是海軍的年度例行演訓，旨在訓練海軍校應屆畢業生海上航行實務，培養海軍幹部，驗證並提升海軍遠洋作戰能力；由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，敦睦遠航艦隊活動停辦3年，今天再次來到花蓮港舉辦，希望增進與居民交流，讓國人對海軍有更深入了解，給予海軍最大支持。

徐榛蔚、立委傅崐萁等都到場登艦參觀，盛讚國軍軍容盛大與先進科技武器，大批民眾撐著傘大排長龍登艦參觀，並欣賞海軍官兵精湛演出；徐榛蔚並致贈慰問金，祝遠訓成功。

徐榛蔚致詞表示，海軍敦睦遠航艦隊今天來到花蓮，就碰上下雨天，目前正是全台面臨乾旱、祈求降雨之時，涼爽天氣，大地能夠有雨水滋潤，感謝海軍帶來雨水；同時感謝國軍為安定社會的付出與努力，希望藉由此次敦睦艦隊巡航，增加鄉親認識、親近國軍的機會，發揚軍愛民、民敬軍精神。

海軍官校四年級學生鄭旭婷接受媒體聯訪表示，就讀軍校可以減輕家裡負擔，就讀應用外語學系，學校也開設第二外語課程，去年12月獲參訪日本防衛大學的機會，看到日本學生的紀律及極高的責任心與榮譽感，感受到軍人的重要性。

遠訓支隊3月10日起巡航高雄港、安平港、馬公港、台中港、基隆港、蘇澳港，花蓮港是最後一站，今明兩天開放民眾登艦參觀；在花蓮港碼頭則安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰隊莒拳隊的精采表演。（編輯：陳仁華）1120326

海軍敦睦艦隊「磐石、承德、班超」3艘軍艦26日停泊花蓮港碼頭，花蓮縣長徐榛蔚（前右）致贈慰問金，祝遠訓成功，由敦睦支隊長朱惠民（前左）少將代表接受。中央社記者李先鳳攝 112年3月26日