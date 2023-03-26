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花蓮市商業區0.3坪超迷你小屋 屋主擬彩繪成打卡點

2023/3/26 14:39（3/26 15:06 更新）
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花蓮市花崗街有一間超迷你小屋，雖僅0.3025坪的鐵皮屋，但有門牌號碼，其實沒人住，完全是屋主為保留水電路與門牌號碼而設的建物。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月26日
花蓮市花崗街有一間超迷你小屋，雖僅0.3025坪的鐵皮屋，但有門牌號碼，其實沒人住，完全是屋主為保留水電路與門牌號碼而設的建物。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 112年3月26日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮市花崗街有一間超迷你小屋，雖僅0.3025坪的鐵皮屋，但有門牌號碼，其實沒人住，完全是屋主為保留水電路與門牌號碼而設的建物；屋主考慮彩繪美化小屋，成為打卡景點。

這棟小屋建在停車場內，猶如衛兵崗哨一般，民眾走過都會多看幾眼，有人懷疑是否用來當作停車場的管理室，也有網友開玩笑說「可當投幣式廁所」。

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黃姓房仲業者表示，這間小屋附近有東大門夜市，是商業區，算是很好地段，不過小屋對面是寺廟，有些民眾講究風水，可能會忌諱，依實價登錄每坪有新台幣40萬元行情。

原來地主是一家酒店旅館業者，張姓業者接受媒體訪問說明，當時買下日式舊房舍，年久失修拆除後，空地作為停車場，為了留下水電路，必須有門牌號碼，所以蓋鐵皮建物，沒想到成為話題，未來考慮彩繪美化，讓小屋變成特別打卡景點。（編輯：陳仁華）1120326

#花蓮市
#花崗街
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