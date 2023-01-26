有殼更要有靈魂 北市532處文資如何活化成難題

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原本已淪為廢墟的台北市歷史建築「松山療養所所長宿舍」，透過文化局「老房子文化運動」，如今被活化為「靜心苑」，原有格局、建築手法及門前百年老榕樹都被保留。（靜心苑提供）中央社記者陳昱婷傳真 112年1月26日

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）既不讓文資變成蚊子館，更要發揮它們的公益性，這是許多文史工作者的共同訴求，也是台北市文化局努力的目標。隨著古蹟與歷史建築數量不斷增加，許多實務人士正積極探索、嘗試活化方法，希望建立起能複製的理想模式。

台北市文化局統計，截至去年底，台北市共有532處有形文化資產，包含193處古蹟及317處歷史建築。為什麼要保存那麼多老房子，文化局副局長田瑋說，這都是為了一個「理想」。

田瑋表示，將見證歷史的老房子留下並活化是愛台灣、愛鄉土的表現，也希望讓民眾能看見不同時代的歷史與故事，或許有些過程受到批評，但要不是先把建築保存下來了，根本不會有論述與想像的可能。

以「老房子文化運動」為例，文化局從102年開始推動這項計畫，引入民間資金修復並再利用各公家機關閒置的文化資產，目前已有26處建築因此重生，包含去年底開幕的榕錦時光生活園區（原台北刑務所官舍）。

田瑋不諱言，原台北刑務所官舍的再利用方式飽受批評，然而當初這個地方根本沒有人想保存，甚至拆除的怪手被擋下後，所有權人也沒有要修復的意思，直到106年文化局決定自己花錢修，但工程所需新台幣1.8億元經費只拿到1.3億元，所以透過老房子運動補足資源缺口。

對於老房子運動流於商業化、缺乏歷史脈絡的質疑，田瑋認為，這是因為這項計畫發展成功，讓許多重生的建築被看見，其實大部分古蹟與歷史建築仍是透過非商業化的模式活化，例如台灣新文化運動紀念館或是台大當代文化中心。

他指出，要提出批判很容易，但台北市有532處文資要規劃，不可能全數禁止商業空間，又要爭取那麼多資源來修復，「歐洲有許多城堡以前是監獄，現在變成旅館，難道這些地方都不要保存」。

經由老房子運動，原本已經淪為廢墟的歷史建築松山療養所所長宿舍被活化為「靜心苑」，保留原有格局、建築手法及門前百年老榕樹，經營者翁銘隆在城市一角打造舒壓療癒空間，呼應這棟建築物所見證的歷史。

翁銘隆說，剛開始的確會面對深度不夠的批評，所以他自行拍攝歷史介紹影片、安排教授替導覽志工上課、研發餐桌投影光雕秀、與社區合作舉辦工作坊等，不斷加入新元素來補足公益性。

「活化文化資產要有奉獻的精神，它的投資報酬率絕對不會高」，翁銘隆強調，「如果是要賺錢，我建議不要來做，要做一定要有推廣、保存文化的使命感」；他說，要經營文資一定要自己先喜歡，不能只是單純置入商業模式，這樣不僅不會成功，也很容易被取代。

至於私有的文化資產，具有豐富修復及再利用經驗的建築師呂大吉指出，保存老房子是很奢侈、很花錢的，隨便修一間都要1、2000萬元，而且這還是最簡單的部分，難的是修完如何永續經營。

呂大吉說，許多私有文資因為所有權人缺乏資源而淪為空殼，且屋主通常年紀都大了，就算有意願，也沒有足夠心力去管理維護，修好了只能變成蚊子館，政府與民間都要去思考如何建立類似老房子運動的媒合機制，讓有意願經營的人能夠與屋主談合作。

呂大吉近期正積極籌備市定古蹟李臨秋故居的活化方式，他與屋主、李臨秋的第6個兒子李修鑑集結大稻埕在地人才組成團隊，要讓修復工程與再利用規劃一步到位，免去已年過7旬的李修鑑更多煩惱。

呂大吉再舉例，市定古蹟新芳春茶行及仁安醫院原先的所有權人同樣年事已高，乾脆直接捐贈給台北市政府，讓市府負責寫計畫修繕、活化，同時帶動文資保存制度與時俱進。

不過，呂大吉認為，出了大稻埕，台北市許多文資僅有一個點或一條線，將來再利用會是個傷腦筋的問題，「沒有聚落或真的具有豐富價值的保存是失敗的，台灣也沒有那麼多資源去保存」。

在他心中，保存得好的文資除了要修得很好，還要有能夠彰顯資產價值、有社會教育意義的再利用方式，「修復是一件事，再利用是另一件事。所以你說做得很好的案子，我覺得目前沒有，不然大家就有model（模式）可以循了」。

呂大吉認為，在都市開發的過程中，老房子能被保存下來的機會將越來越困難，兩者如何兼顧是見仁見智，但既然決定付出這麼大的代價去保存了，就要好好修、好好再利用，讓城市發展、生活與文化的脈絡栩栩如生。（編輯：方沛清）1120126