北市土地開發利益大 老房子要擋怪手工具難尋

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台北市文化局副局長田瑋受訪時表示，社會對於文資保存的觀念有稍微進步，但仍明顯傾向開發。中央社記者陳昱婷攝 112年1月26日

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）文資保存與都更的衝突屢見不鮮，台北市文化局負責文資保存的人員一面與所有權人溝通、一面遍尋容積移轉等工具，盼擋下開發怪手，但隨著土地價值逐年成長，這場仗只會越來越艱辛。

從青雲閣被建商拆到剩一面牆，到陳復禮洋樓被後代強拆，以及近期外牆已被大範圍拆除的仁濟醫院，文化資產遭人為破壞事件不勝枚舉，甚至被戲稱「古蹟會自燃」。

許多「自燃」現象源自於文資保存與土地開發利益的衝突，「如果房子同時被列冊又被劃入都更範圍，屋主才不會去跟都更單位質疑為什麼把我劃入範圍，只會跟文化局抱怨、抗爭，尤其在台北市」，台北市文化局副局長田瑋苦笑著說。

田瑋指出，也許社會對於文資保存的觀念有稍微進步，但仍明顯以開發為主，這點從都更是很多政治人物的政見、但文化不是就可看出。

他計算著，台北市現在有532處有形文化資產，代表每0.5平方公里就有一處文資，也就是與都更基地重疊、產生衝突的可能，但台北市只有不到40名公務員在做文資保存工作，「我們拚得過都更嗎」。

不只缺乏行政人力，文化預算同樣稀少。台北市112年度總預算新台幣1777億元中，文化局主管預算僅46.56億元、不到3%。

田瑋表示，都更與保存的衝突性帶給行政人員很大的壓力，例如文資法規定了列冊追蹤程序，所有權人想要裝修，建物就會進入文資審議程序，卻沒有給予所有權人相對應的權利，產生對人民財產的侵略性，導致若所有權人知道建物被列冊，反而加速開發的進程。

他說，「若被指定文資，所有權人更不會開心，因為他什麼都還沒有得到，就要去籌錢修復、寫計畫、做工程管理，先不要說多少錢，他懂這些嗎，他當然怕啊」。

熟悉文化資產修復再利用的建築師呂大吉進一步表示，文資保存的主要工具是容積移轉，但容積移轉是換錢，都更則是換資產；前者會隨著通膨越來越薄，後者則是逐年漲價，所以房價越來越高，衝突性會越來越嚴重。

為了擋住開發怪手，田瑋指出，這532處對他與文化局人員來說都是血與淚的結晶，「文化局做了很多努力，從我到同仁都要去做說服、承諾與協助」。

怎麼說服，田瑋說，要從理想著手，讓所有權人相信這棟房子是個榮耀，當房子消失記憶也會跟著消失，同時讓所有權人知道有容積移轉獎勵，保存房子實際上不會有所損失，還要協助修復再利用工程。

「不管是陳天來故居、洪氏祖厝還是謝家祖厝，每個共同擁有房產的人，有的要保存、有的不要，有人要錢、有人是感情，每個人想法不同，但每個人都要說服」，田瑋嘆氣，「每一個案子都好難，沒有一個是簡單的」。

以陳天來故居為例，田瑋在106年踏入輔導前，已經研究了半年，了解陳天來的生平、這棟故居的歷史、家族的發展等。他笑說，「第一次去看陳天來故居時，我知道他們會打起來，就帶著記者去看，要給他們壓力」。

適時運用輿論壓力，偶爾又要動之以情，還要幫陳家訂定計畫時程，讓家族意識到這棟房子的重要性，同時培養家族間的團結與榮譽感，才能讓保存意識逐漸萌芽茁壯。

除了被動地同意保存，也有文資是所有權人自行提報，甚至自掏腰包將產權買下以完整維護。市定古蹟金義合行的所有權人之一陳芳堯表示，家族成員本來打算只保留立面、改建商辦大樓，但在大家都搬離後，開始有了不同想法。

陳芳堯望著牆上的父親相片說，金義合行過去在危老重建範圍內，但家族成員思考後認為，這裡是起家厝，蓋了大樓恐怕最後也只是各自分賣掉，所以決定自行提報文資，並順利被指定為市定古蹟，「大家都沒得賣啦」。

陳芳堯指出，都更就是為了利益，但對他而言，這棟房子是老家、是出生長大的地方，有情感與懷念，所以希望能保留下來，並盡到回饋社會的義務。

至於都更與保存孰輕孰重，陳芳堯認為，古蹟身分對仍在使用中的房子是種束縛，他因為不缺錢所以願意保存，而經濟較不寬裕的當然恨不得趕快賣掉，「這個見仁見智吧，但以後經營才是大問題，要讓它活絡起來才有意義」。（編輯：方沛清）1120126