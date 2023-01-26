北市532處文化資產全台最多 料20年後破千處

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位於台北市萬華區的「金義合行」已有近百年歷史，家族放棄都更蓋大樓，盼以市定古蹟的身分讓起家厝被永久保存。中央社記者陳昱婷攝 112年1月26日

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）作為首善之都，台北市的古蹟與歷史建築數量高居全台之冠，還以每年新增約25處的速度增加中，預計20年內就會破千處。然而不僅文史工作者擔心，官員也指出，修復這些文化資產所需的資源遠遠不足，如何活化更是最大難題。

台北市文化局統計，截至去年底，台北市有193處古蹟、317處歷史建築、10處文化景觀、5處紀念建築、3處聚落建築群、2處考古遺址及2處史蹟，共532處有形文化資產。

文化局副局長田瑋表示，近幾年來，文資數量以每年約25處、每個月2到3處的速度在增加，「為什麼那麼快，這就是有趣的地方了」。

他分析，台北市是首都，也是許多媒體關注的焦點，文資分子要發揮影響力當然會選擇在這裡興風作浪；台北也是許多優秀學校的所在地，這些知識分子不可能不關心自己的土地與社會，他們是推動文資數量成長的主要力量之一。

他進一步表示，社會氛圍也逐漸在轉變，從過去一味倒向支持都更，到現在人們開始願意討論並想像保存的可能性，可以看出台北市民的要求與期待在提高，「這不是文化局特別努力或不努力造成的」。

然而文資數量全台最高，帶來的並不是觀光宣傳資本，而是龐大的活化壓力。以創建於1920年代、大稻埕著名茶商聞人陳天來的故居為例，田瑋指出，市府已編列新台幣4000萬元修復預算，並爭取文化部同等金額的補助經費，卻遭文化部打回包票。

不只陳天來故居，李臨秋故居、金義合行等市定古蹟同樣面臨等不到撥款的窘境。田瑋說，今年該動工的工程還有近1億元經費缺口，他還在思考到底要台北市自己出還是把期程往後延，「縱有千萬理想與努力，資源其實非常少」。

翻開台北市112年度總預算案，總共1777億元的歲出中，文化局主管預算不到3%，用在文資修復與再利用工程的更是只有1.6億元，田瑋苦笑，「這些錢能蓋什麼，光一個音圖（台北市音樂與圖書中心）就要70億元，一個國小的活動中心、一座棒球場也要數10億元」。

金義合行所有權人之一陳芳堯說，金義合行光修復回原貌及結構補強就要花費8000萬元，這還不含內裝及再利用工程。「這棟建物已經快百年了，我們希望能夠再用一個百年，要做就做得徹底、做得好一點，而不是為了應付」。

不過，陳芳堯已經被建築師及文化局通知，因為補助經費沒有著落，修復工程恐怕短期之內無法啟動。他說，他已經要88歲了，只希望有生之年能看到家族的起家厝重生。

除了錢，行政人力缺乏也是個令人頭痛的問題。田瑋細數，台北市文化局文資科正式人員10人，加上約聘僱不過21人，把自己、專委等管理職及待補缺額納入，總共不到40人就要負責上千處有身分或有潛力的文資，「這已經是全國最大的文化資產科」。

熟悉文資修復與再利用工程的建築師呂大吉也說，保存文資要付出很高的代價，而且台北市已經算是有錢了，有些縣市一個案子甚至只補助不到100萬元，「（保存文資）是很奢侈的，要很富裕的社會才能談」。

此外，呂大吉指出，修復工程在文資保存上只是最簡單的一步，真正困難的是後續如何再利用。他指出，能夠活化的文資大多是政府所有，民間私產通常屋主年紀都大了，難以負擔維護管理所需的心力，這是整個社會必須去面對的問題。

以每年新增約25處的數量來推估，台北市不到20年後就會有破千處的有形文化資產。田瑋強調，該給身分的就該取得身分，而預算、人力及觀念要趕快在有限時間內補上；呂大吉則認為，只有點或線的保存是失敗的，台灣恐怕沒有那麼多資源做好活化再利用。（編輯：方沛清）1120126

台北市定古蹟「金義合行」位於萬華區，其修復工程要等政府補助有著落後才能啟動，所有權人之一陳芳堯表示，他將滿88歲，只盼有生之年能看到這棟起家厝重生。中央社記者陳昱婷攝 112年1月26日