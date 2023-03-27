台南北門國小中央廚房落成 供應偏鄉8校午餐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市北門區北門國小新建中央廚房27日落成，未來將供應北門國小及另外7所學校逾500名師生午餐，建物亮白外觀與造型也很醒目。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市政府推動偏鄉學校營養午餐中央廚房化，位於北門區北門國小的新建中央廚房今天落成，將供應北門國小及另外7所學校共超過500名師生營養午餐。

台南市長黃偉哲上午出席落成謝土典禮致詞表示，台南偏鄉學校眾多，小校午餐備餐不易，透過中央廚房，由專屬營養師計算熱量及營養，還有專任廚工及廚師烹調色香味俱全的菜色，同時採用最新鮮、當季的好食材。

黃偉哲強調，照顧小校從午餐開始，為校園食安把關、精進午餐品質，是市府重要教育政策，近年推動午餐中央廚房化，透過校際合作方式，以「規模經濟」概念整合學校午餐供應，減少學校人力負擔及提升辦理效能。

黃偉哲說，感謝教育部支持，目前全台南國中、小有93.6%學校午餐由公辦公營的自設廚房供應，其中設有55所中央廚房，負責供應155校，聯合供餐比例高達75%，成效六都第一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台南市政府教育局提供資料指出，北門國小老舊廚房於110學年度獲教育部國教署推動偏鄉中央廚房計畫補助，進行拆除重建，新建物功能涵蓋廚房、餐廳及飲食教育空間，亮白外觀設計與北門風情相互輝映，未來將供應北門國小及另外7所學校逾500名師生午餐，每日分3條運餐路線同步載送。

教育局表示，台南市過去3年陸續完成麻豆國小、南化國小、佳里國小、六甲國小、東原國中及北門國小6校廚房改建工程，同時增聘22名學校營養師，目前總共78名營養師，協助強化學校午餐食安把關及推動營養教育。（編輯：陳仁華）1120327