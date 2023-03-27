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國網雲端資料中心南科動土 建構亞太重要節點服務

2023/3/27 14:29（3/27 22:16 更新）
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國家實驗研究院國家高速網路與計算中心負責興建的「國網雲端資料中心」，27日在台南科學園區正式動土，台南市長黃偉哲（右2）出席執鏟。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月27日
國家實驗研究院國家高速網路與計算中心負責興建的「國網雲端資料中心」，27日在台南科學園區正式動土，台南市長黃偉哲（右2）出席執鏟。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月27日
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（中央社記者楊思瑞台南27日電）國網雲端資料中心今天在南科舉行動土。台南市長黃偉哲表示，國網雲端資料中心將有效拉近南北距離，大幅提升台灣雲端整體服務量能，幫助台灣成為亞太重要雲端服務節點。

由國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）負責興建的「國網雲端資料中心」，今天在台南科學園區舉行開工動土典禮。

黃偉哲受邀出席表示，台灣國土面積不大，但南北在硬體方面依舊存在落差，國內許多固網、數據、無線電、網路服務的業者也都殷切期盼，國網雲端資料中心完工後未來能提供南台灣更好服務。

國家實驗研究院長林法正指出，台灣位居東亞樞紐位置，不論是東北亞連至東南亞，或是亞洲和歐美間海纜線路，台灣均為國際資料傳輸重要匯集節點，有難以取代優勢。

南市府新聞稿表示，國研院國網中心以縱貫南北骨幹網路、福爾摩沙網路交換中心，以及南科雲端資料中心等建設，配合目前推動的數位政策，預期可擴增國際海纜與國內網通業者交換整合，實現數位國家、創新經濟發展。

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台南市政府研究發展考核委員會表示，國網雲端資料中心位於南部科學園區，完工啟用後可提供800櫃空間，提供國際海纜業者、國內的雲端、電信與網通業者進駐使用，再透過提供光纖網路線路及設備互連，協助各界資通訊服務，不管在硬體或實務上，都能拉近南北數位發展距離。

研考會指出，國研院國網中心投入經費新台幣6.2億元，構建地上5樓具節能省碳高效能綠建築，可望成為台南市綠建築典範，也是南科園區新地標，促使台南網際網路品質、物聯網及發展智慧城市再升級，展現台南智慧新都風貌。（編輯：孫承武）1120327

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