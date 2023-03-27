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嘉義市歡慶兒童節 設計25場活動讓親子同樂

2023/3/27 14:44
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（中央社記者姜宜菁嘉義市27日電）歡慶兒童節，嘉義市教育處規劃作業減量、延長下課時間，以及推出營養特餐活動，嘉市府也依照年齡層設計25場活動內容，市長黃敏惠今天搶先體驗，邀請親子來「嘉」同樂。

嘉義市府今天舉辦「全嘉Chill孩嗨」兒童月宣傳記者會，黃敏惠也到場與孩子同樂，搶先體驗「全嘉跑酷中」，黃敏惠與小朋友玩得不亦樂乎。

黃敏惠表示，4月份是兒童月，市府配合聯合國兒童權利四大公約精神，依照年齡層設計總共25場不一樣的活動內容，歡迎親子趁著兒童節連假到「嘉」旅行，一起走出戶外，享受親子樂趣。

嘉義市政府社會處指出，「全嘉Chill孩嗨」兒童月活動包括極限運動結合路跑障礙賽元素打造的親子跑酷、融合兒權精神的溫馨親子劇場、提倡親子共學的兒童市集、多元職業體驗的親子烘焙與木工手作，更有異國文化風情的潑水節系列活動。

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此外，嘉義市教育處規劃「樂學習、遊戲趣、愛閱讀、好健康」活動，包括兒童週期間作業減量、延長下課時間、閱讀活動及推出兒童節營養特餐，讓孩子擁有一個快樂學習又幸福的兒童節。

除了市府規劃兒童週活動外，嘉義市各國小也規劃不同活動來慶祝兒童節，如崇文國小「兒童幫助兒童行動方案」、世賢國小「三好兒童歡樂天天」、民族國小「好兒童讚出來～惜物感恩愛家園」及僑平國小「允文允武GREAT好兒童」，讓今年的兒童節充滿健康與活力。（編輯：陳仁華）1120327

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