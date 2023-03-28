疫情解封 嘉市送禮券、快篩鼓勵民眾接種疫苗

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（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）嘉義市政府日前鼓勵逾50歲市民接種COVID-19疫苗，且不限劑次及廠牌，即可獲得500元禮券，隨著口罩令解封，即日起加碼送4劑家用快篩試劑至4月30日，降低感染風險。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，近來國內外疫情趨緩，防疫措施逐漸鬆綁，但民眾仍不可掉以輕心，市府自2月17日起，凡50歲以上設籍嘉義市民眾接種疫苗，且不限劑次，不限廠牌，即可獲得500元禮券獎勵，盼能提升群體保護力及降低中高齡感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成中重症及死亡風險。

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市府表示，隨著口罩令逐漸解封，即日起再加碼贈送4劑家用抗原快篩試劑，這項獎勵措施延長至今年4月30日，禮券、快篩試劑任一項如在4月30前發送完畢，則只單送一項，籲請市民盡速接種COVID-19疫苗，增強保護力，降低感染風險。

嘉義市衛生局提醒民眾持續落實勤洗手、咳嗽禮節及佩戴口罩等防疫措施，避免出入人多擁擠場所，如出現疑似症狀，盡速快篩及時就醫。（編輯：卞金峰）1120328