議員指廣慈社宅缺失達18項 北市：協助改善

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（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市議員許淑華指出，經廣慈社會住宅住戶陳情發現，社宅仍有18項缺失，包含停車場出入口設計差、偶而有老鼠出沒等。北市都發局今天表示，會調整管理方法及即時協助改善。

民進黨台北市議員許淑華透過臉書（Facebook）指出，日前在廣慈社宅召開第一次協調會共列出18項缺失，要求相關單位改善，事後再開第2次協調會，並通知台北市政府相關單位針對缺失向住戶報告。

她說，住戶在第2次協調會陳情包含停車場出入口設計不良、停車位規劃不當、門牌標誌不清、有老鼠出沒等問題及設施設備使用狀況，將再辦理會勘並持續監督社宅居住品質，讓市民住的安心。

台北市都市發展局發布新聞資料回應，針對廣慈社宅缺失，會適時調整管理方法及即時協助改善，提升社宅整體服務品質。

都發局指出，廣慈社宅住戶提出包含申請安裝防墜設施、公共區域腳踏車停放管理、社宅店鋪招租對象、電梯使用管制等居住管理問題等建議，經檢討後已陸續在社區公告說明，釐清住戶疑慮。

都發局表示，針對有住戶隨意在陽台堆放垃圾導致偶有老鼠等情形，已加強輔導個案改善；相關硬體設備如停車場出入口等使用疑慮，經檢討符合法規要求及採用市面合格產品，已可正常使用。

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都發局指出，至於住戶反映電梯等待時間過久，已研議調整電梯設定採分流分時段處理，非涉及社宅管理事項，如公車路線調整、停車場申請資格放寬、停車格位使用不便等，會與相關單位研議處理方案。

廣慈園區社宅位於信義區福德街與大道路，全區規劃為A基地行政中心、B基地社福大樓，C基地到E基地為社宅共1558戶；這次出現缺失社宅位於D跟E基地，D基地是去年1月21日完工、E基地是民國110年12月30日完工。（編輯：蕭博文）1120329