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疫情持續下降 台中文心森林公園接種站4/30退場

2023/3/29 13:54（3/29 16:01 更新）
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台中市政府衛生局表示，配合中央政策，3月6日至4月30日推動「全民COVID-19疫苗加1接種活動」。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月29日
台中市政府衛生局表示，配合中央政策，3月6日至4月30日推動「全民COVID-19疫苗加1接種活動」。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年3月29日
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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市政府因應疫情在文心森林公園開設疫苗接種站，免預約、隨到隨打，優美環境被譽為最美的疫苗接種站，不過，因應全台疫情持續下降，將在4月30日退場。

台中市衛生局今天發布新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，民國110年12月25日起，媒合施勝桓小兒科診所進駐文心森林公園開設COVID-19疫苗接種站，提供各廠牌COVID-19疫苗及各年齡層接種，且免預約、隨到隨打。

文心森林公園優美環境加上團隊服務親切，被市民譽為最美的疫苗接種站；截至今年3月27日共開設415場次，完成4萬7519人次接種服務，預計4月30日退場。

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衛生局說明，因應全國COVID-19疫情持續下降，文心森林公園接種站自3月20日起調整為每週一、六、日提供接種服務（清明連假期間維持每日服務），衛生局感謝醫療團隊防疫期間入駐開設接種站，為文心森林公園在疫情中留下美麗又健康的身影，4月30日完成階段性任務後，將功成身退。

衛生局表示，配合中央政策，市府3月6日至4月30日推動「全民COVID-19疫苗加1接種活動」，呼籲「未曾接種任何一劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的對象響應接種。（編輯：郭諭儒）1120329

#文心森林公園
#台中市衛生局
#台中市政府
COVID-19
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