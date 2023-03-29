更多編輯台推薦新聞：
周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手
娛樂

周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
特派專欄／朝貢外交或下馬威？馬克宏訪中盼定調歐中新關係
首頁 / 地方

新北獲ICF頒發全球首座取得完整認證智慧城市

2023/3/29 15:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北29日電）新北市政府表示，繼2022年獲得ICF智慧城市首獎（TOP 1）後，獲得智慧城市論壇（Intelligent Community Forum，ICF）頒發的全球首座完整認證智慧城市。

新北市研考會今天發布新聞稿表示，ICF自2000年成立以來致力於年度智慧城市獎項評比，藉以加強國際合作，並創造工作機會與促進經濟發展，在全球具有重要公信力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

研考會表示，根據ICF昨晚公佈的第一批智慧城市認證結果，新北市憑藉連通性、勞動力發展、商業創新生態系統、城市參與、數位包容和持續性城市計畫等多項評定標準中的卓越表現脫穎而出。

研考會表示，新北市通過ICF兩階段評比獲得完整認證，是全球首座取得ICF完整認證的智慧城市，此殊榮是新北市在推動智慧城市上的一大里程碑，也是表揚在智慧城市發展上所付出的努力。（編輯：李錫璋）1120329

#ICF
#新北市
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族