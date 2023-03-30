延宕一年 新北市美術館估6月完工、園區4/15開放

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（中央社記者高華謙新北30日電）新北市美術館工程延宕，4月15日起終於要開放第1期戶外園區及1樓部分場域，邀彭佳慧、白安等歌手演出，連3週末都有活動；新北新工處說，目前主體工程進度約88%，估6月完工。

新北市美術館2018年12月開工，原訂去年4月完工，但工程嚴重落後。由於表訂今年4月開園、7月辦城市藝術節，10月還要舉辦眾所矚目的「2023臺灣設計展」，時限迫在眉睫，新北市長侯友宜今年1月前往視察時還要求一定要保證如期完工，「不要再給我拖了」。

新北市政府新建工程處告訴中央社，目前主體工程進度約88%，估6月完工，剩室內裝潢等工程仍在進行，逐步進入收尾階段。

新北市政府文化局發布新聞稿說，新北市美術館園區將於4月15日起開放第1期戶外園區與圓頂藝術空間等，除了邀請策展人及創作者以「參與及共創」為題，辦理進駐及展覽計畫外，自4月15日至4月30日連續3週末舉辦「KICK OFF！新北市美術館園區開放」系列活動，匯集音樂、派對、野餐、市集等，還有多項網路抽獎活動，共同慶開園。

文化局長龔雅雯說，開園首週末（4月15日、16日）將有特色市集與「遇見新美」草地音樂派對，邀彭佳慧、許富凱、家家、白安、旺福、新北市交響樂團等歌手與樂團演出，開園首日還有神秘小禮物。

龔雅雯說，第2週（4月22日、23日）主題是「草原曼波」，將開箱園區公共藝術作品，民眾可在大型作品內部空間聆聽音樂會；第3週（4月29、30日）以「太陽餐桌」，集結泛音與擊鼓的太陽舞台、在地團隊聯演的大地藝廊、共創共食及友善直送的市集，民眾可一起太陽下共食、學習，重新感知大地。

此外，新美館也邀請跨域創作者進駐藝術街坊，推展覽與民眾共創交流；在圓頂藝術空間，展出沉浸式科技互動，邀親子培養幻獸，體驗活潑有趣、寓教於樂創作過程。

新北市府文化局說，新美館座落於鶯歌區鶯歌溪與大漢溪匯流的三鶯新生地，擁有逾十公頃的戶外園區及獨特的河岸生態景色，是新北市以文化推動地方發展與城市再造的重要建設。（編輯：張銘坤）1120330