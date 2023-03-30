民進黨立委三重選區協調不成 初選三腳督混戰

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（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市民進黨立委三重選區共有前任議員李坤城及現任議員李余典、彭佳芸登記參選，今天經中央黨部協調不成及3人堅持參選下，使得三重選區初選將出現三腳督的混戰局面。

民進黨中央黨部今天下午邀李坤城等人進行初選協調，但最後協調不成，使得後續將可能進行初選民調決定提名人選，在3強鼎立下，使得民進黨初選將出現「三腳督」的混戰局面。

李坤城等3人接受中央社記者採訪。獲現任立委余天支持的李坤城表示，他去年就放棄議員連任，下定決心參選立委，所以，他的參選完全符合黨中央的誠信條款，也符合黨主席賴清德所說的以大局為重的精神。

李坤城表示，選民支持誠信原則，所以他目前的民調領先，他代表參選三重立委選舉，不僅保證一定可以贏得勝利，也不會有現任議員因參選而讓席次減少一席，而且無法遞補的問題，對三重市民來說才是雙贏。

李余典表示，他的父親曾任三重市長，家族都長年深耕地方，他的從政資歷長達30年之久，遠較其他參選人的資歷及基層扎根更深厚，因此，他這次初選一定會參選到底。

他表示，黨中央將自4月17日起3天擇日進行三重選區的初選民調，他相信自己一定能勝出，也有信心為民主聖地的三重奪得下屆立委席次，進而將三重的民主精神發揚光大，守護台灣。

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出身電視主播的彭佳芸，她的公公是三重前議員鄭金隆，她表示，經中央黨部協調確認三重選區因無現任立委參與初選，故不適用所謂誠信條款。她將循黨內初選，成為最具地方民意的人選。

她表示，自己不論在內部民調或者過去歷次選民的肯定，都是最高及最有機會勝選的人。非常有信心取得三重區域下屆立委席次，並與黨主席賴清德同心協力取得2024總統大選的勝利。（編輯：張銘坤）1120330