更多編輯台推薦新聞：
鷹眼傑瑞米雷納首談鏟雪重傷意外 斷30多根骨頭肺塌陷
娛樂

鷹眼傑瑞米雷納首談鏟雪重傷意外 斷30多根骨頭肺塌陷

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

民進黨立委三重選區協調不成 初選三腳督混戰

2023/3/30 18:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北30日電）新北市民進黨立委三重選區共有前任議員李坤城及現任議員李余典、彭佳芸登記參選，今天經中央黨部協調不成及3人堅持參選下，使得三重選區初選將出現三腳督的混戰局面。

民進黨中央黨部今天下午邀李坤城等人進行初選協調，但最後協調不成，使得後續將可能進行初選民調決定提名人選，在3強鼎立下，使得民進黨初選將出現「三腳督」的混戰局面。

李坤城等3人接受中央社記者採訪。獲現任立委余天支持的李坤城表示，他去年就放棄議員連任，下定決心參選立委，所以，他的參選完全符合黨中央的誠信條款，也符合黨主席賴清德所說的以大局為重的精神。

李坤城表示，選民支持誠信原則，所以他目前的民調領先，他代表參選三重立委選舉，不僅保證一定可以贏得勝利，也不會有現任議員因參選而讓席次減少一席，而且無法遞補的問題，對三重市民來說才是雙贏。

李余典表示，他的父親曾任三重市長，家族都長年深耕地方，他的從政資歷長達30年之久，遠較其他參選人的資歷及基層扎根更深厚，因此，他這次初選一定會參選到底。

他表示，黨中央將自4月17日起3天擇日進行三重選區的初選民調，他相信自己一定能勝出，也有信心為民主聖地的三重奪得下屆立委席次，進而將三重的民主精神發揚光大，守護台灣。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

出身電視主播的彭佳芸，她的公公是三重前議員鄭金隆，她表示，經中央黨部協調確認三重選區因無現任立委參與初選，故不適用所謂誠信條款。她將循黨內初選，成為最具地方民意的人選。

她表示，自己不論在內部民調或者過去歷次選民的肯定，都是最高及最有機會勝選的人。非常有信心取得三重區域下屆立委席次，並與黨主席賴清德同心協力取得2024總統大選的勝利。（編輯：張銘坤）1120330

#李坤城
#民進黨中央黨部
#李余典
李坤城
民進黨立委初選多區激戰 考驗賴清德協調余天宣布不競選連任 支持李坤城參選三重立委
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族