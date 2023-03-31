花蓮推旅遊獎勵方案 自由行及旅行社皆可參加

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

搶攻國旅市場，花蓮縣府4月起至11月30日推出旅遊獎勵方案，自由行入住合法旅宿並前往指定旅遊點，就有機會抽特斯拉汽車，旅行社則可申請帶團獎勵金。七星潭為活動指定旅遊點之一。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 112年3月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣31日電）搶攻國旅市場，花蓮縣府4月起至11月30日推出旅遊獎勵方案，自由行入住合法旅宿並前往指定旅遊點，就有機會抽特斯拉汽車，旅行社則可申請帶團獎勵金。

花蓮縣府觀光處長張志翔今天接受媒體聯訪指出，永續遊花蓮獎勵方案針對自由行及旅行社，盼帶動食宿遊購行各項消費，自由行遊客在活動期間入住花蓮合法旅宿業，並前往活動任3處指定旅遊點，就可在活動網站登錄參加抽獎，有機會把特斯拉（Tesla）汽車帶回家。

張志翔指出，旅行社帶團20人以上，活動期間入住花蓮合法旅宿且前往任3處指定旅遊點，每晚可申請新台幣5000元帶團獎勵金，最高補助3晚；若將指定活動或遊程列入行程，還可再獲得加碼獎勵金2000元。

張志翔說，這次特別增加旅宿推廣獎，活動期間旅客住宿登錄抽獎最多的旅館業者前5名，每名獎勵5萬元，民宿前5名每名獎勵3萬元，詳細活動內容可至花蓮縣府觀光處網站查詢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，張志翔表示，花蓮縣府與台灣港務公司合作，到美國佛羅里達州舉辦的郵輪展宣傳花蓮旅遊，4月1日將迎來解封後第2艘國際郵輪，將有1900名歐美及日本遊客抵達花蓮。

張志翔說，到時會安排縣內觀光大使志工在花蓮港遊客接待處以英文、日文為郵輪遊客提供旅遊諮詢服務，現場有船公司提供的付費套裝行程，自由行可選擇搭乘巴士到市區參觀。（編輯：郭諭儒）1120331