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寒流來襲 桃園復興2國小幼兒園課後留園停課2天

2024/1/22 17:06
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（中央社記者葉臻桃園22日電）寒流來襲，桃園市教育局今天說，復興區三光國小、高義國小的幼兒課後留園已決定在明後2天停課，復興區其餘學校可由校長評估低溫狀況，決定是否停止上課。

交通部中央氣象署今天上午發布低溫特報及燈號，桃園市為黃色燈號（寒冷），有攝氏10度以下氣溫發生的機率。

桃園市政府教育局今天向媒體表示，明後2天復興區各校溫度雖低，但因為已全部建置完成冷暖氣機，在寒流來襲時可使用。除了後山海拔高的三光國小、高義國小決定23、24日幼兒課後留園停課外，其餘目前尚不停課。

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教育局也說，已提醒復興區11所學校，在辦理寒假課輔或營隊活動時，務必評估低溫對學生的影響，必要時依規定由校長視實際情形自行決定停止上課，並通報教育局備查；部分沿海空曠地區學校如有類似情形者也可比照辦理。

桃園市政府經濟發展局也說，已啟動「復興區寒害關懷專案」，今天起至24日的寒害3天期間，凡復興區轄內廣義公務人員，在復興區轄內超商購買暖暖包及熱飲，即可享有每人新台幣100元消費額度1次，消費後可向各服務單位請領。（編輯：李錫璋）1130122

#三光國小
#桃園市
#寒流
#復興區
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