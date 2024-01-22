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竹縣新埔長照產創園區促參案 1/26首辦招商座談

2024/1/22 18:09
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣22日電）新竹縣政府規劃辦理「新竹縣新埔長照社福產創共融園區促參案」，1月26日及2月21日將在竹縣府舉辦招商座談會，說明計畫範圍、需求及招商條件，未來盼提升長照服務量能。

新竹縣政府今天發布新聞稿表示，新竹縣老年人口截至去年12月，65歲以上人數達8萬2572人，占全縣總人口數14.01%，竹縣已邁入高齡社會，長照需求增加，縣府規劃布建長照設施及增加長照服務量能。

竹縣府社會處指出，縣府自民國111年起遵循促參作業相關規定，規劃辦理「新竹縣新埔長照社福產創共融園區促參案」的前置作業計畫，目前完成可行性評估、先期規劃程序，已有具體規劃內容。

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針對「新竹縣新埔長照社福產創共融園區促參案」，社會處表示，1月26日及2月21日將在縣府舉辦招商座談會，說明計畫範圍、需求及招商條件，未來盼提升長照服務量能。

社會處指出，此案將活化原新竹縣立新埔仁愛之家閒置用地，占地約7500坪，預計提供至少100床住宿式照顧、60人日間照顧等服務，打造與在地社區交流互動的複合式共融園區。招商座談會報名資訊可向竹縣府社會處洽詢。（編輯：戴光育）1130122

#長照
#新竹縣政府
#新竹縣
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