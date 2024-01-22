苗縣啟動低溫關懷 媒合友善旅館供緊急夜宿避寒

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（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）寒流影響，今天起至24日將非常寒冷，苗栗縣政府啟動低溫關懷行動，除人安基金會苗栗平安站、苑裡鎮東里家風2處臨時避寒場所，另媒合5家友善旅館供無家者緊急夜宿。

苗栗縣政府社會處指出，低溫關懷行動已於昨晚預先啟動，已有4人分別入住人安基金會苗栗平安站及苑裡鎮東里家風。除了這2處由民間團體設置的街友臨時避寒場所，縣府也另外媒合5家臨時夜宿友善旅館，讓無家者短期住宿，度過這波寒流，相關費用由社會處支應。

社會處指出，5間臨時夜宿友善旅館分別在竹南頭份地區4間、苗栗市1間。寒流來襲期間，員警巡邏若發現街友無家屬接回，除可在派出所短暫避寒，也可送至友善旅館住宿，由旅館提供臨時夜宿至25日退房，避免無家者露宿街頭失溫。

苗栗縣警察局苗栗分局表示，因應寒流來襲，針對街友長期露宿的公園、車站及地下道等公共場所加強巡邏，昨晚在苗栗市三角公園發現1名街友在寒風中吃便當，員警立即趨前關懷，並護送至鄰近平安站暫時避寒。

縣府指出，根據交通部中央氣象署預報，這波寒流將持續影響至24日，苗栗以北縣市可能出現攝氏6度以下低溫，提醒民眾務必注意保暖，也要關心家中長者身體狀況，寒流期間如發現街友逗留或露宿，可協助勸導至臨時避寒場所，或通報縣府社會處，提供相關社會福利服務。（編輯：李錫璋）1130122