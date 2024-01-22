寒流來襲 基隆宜蘭啟動關懷勸導無家者接受安置

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（中央社記者王朝鈺基隆22日電）寒流來襲，基隆市和宜蘭縣已啟動街頭訪視關懷，除供應無家者禦寒物資外，並提供無家者短期安置服務，讓無家者能有臨時住宿避寒場所。

基隆市政府社會處今天發布新聞稿指出，社會處會同基隆市警察局第一分局及天行者慈善協會人員，從昨天晚間起，針對成功路橋、基隆火車站及城際轉運站等無家者主要聚集場所關懷訪視，並勸導接受安置。

社會處指出，由於安置服務無法強制執行，有7名無家者婉拒安置服務，市府提供睡袋、暖暖包、熱食、熱飲等物資，希望讓不願接受安置的無家者能有基本的禦寒。

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宜蘭縣政府表示，社會處已攜手鄉鎮公所啟動街頭訪視關懷，勸導無家者接受短期安置，縣府共設置3處臨時避寒服務據點，包含人安基金會羅東街友平安站、親水園養護之家和私立竹林養護院，民眾可通報轉介至安置處所，讓街友有禦寒歇息的地方。

此外，宜蘭縣消防局表示，太平山國家森林遊樂區內海拔1000公尺以上地區可能降雪，預估將湧入大批追雪遊客，為防範突發意外，已加強雪地車輛整備及加裝雪鏈，確保救災車輛順利出勤，並備妥各式高山救援裝備器材，以面對各種可能的災害。（編輯：李錫璋）1130122