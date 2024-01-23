中市春節前民生物資價格 毛豬蔬菜跌魚貨水果增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中23日電）農曆春節將屆，台中市政府今天指出，持續監控民生物資，確保物價穩定，包括毛豬及蔬菜交易價格都較去年下跌，魚貨及水果則增加。

台中市政府今天召開市政會議，台中市長盧秀燕會中表示，台中市政府各項服務春節不打烊，持續監控民生物資，確保物價穩定。

她指出，感謝不少市府人員在春節期間更忙碌，沒辦法休假，甚至可能無法回家過年，例如環保人員、警察人員、1999話務人員，還有經發局、農業局須調控物價，維持供貨穩定。

台中市農業局長張敬昌在會中報告指出，台中市7大批發市場，以魚貨、肉品、蔬果、花卉為主，其中毛豬、蔬菜春節前交易量都較去年增加，但交易價格較去年下跌，例如毛豬交易價格減少6%，蔬菜春節交易價格較去年均價低13%。

在魚貨及水果方面，張敬昌說，春節前魚貨交易量較去年均量增加54%，交易價格較去年均價僅增加16%，顯示魚貨調度及供應仍可支應消費需求；水果春節前交易量較去年均量增加35%，交易價格較去年均價僅增加4%，顯示水果調度及供應充足。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台中市經發局長張峯源表示，市府針對公有零售市場、大賣場及夜市進行民生物資物價查察，其中市場零售端販售的生鮮蔬果、魚、肉及蛋等農產品，價格尚屬平穩；大賣場主要民生物資，例如泡麵、衛生紙、醬油、洗衣粉、沙拉油及成人奶粉價格，尚無明顯價格波動。

至於夜市小吃方面，張峯源指出，民國112年12月與111年同期相較，均價約差在新台幣1.5至16.55元間，平均漲幅2%至12%，市府會持續查察所轄公有市場及列管攤集區的民生物資供需情形，若遇異常波動漲價或發現哄抬物價等異常現象，立即現場輔導。（編輯：戴光育）1130123