台中后豐大橋下游側新建引道 車程可省15分鐘

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（中央社記者趙麗妍台中23日電）為解決后豐大橋與國道4號車流堵塞問題，國民黨立委楊瓊瓔爭取增設后豐大橋下游側引道銜接堤南路，預計農曆年後動工，完工通車可望縮短15分鐘車程，減少尖峰時刻交通壅塞。

楊瓊瓔及國民黨台中市議員羅永珍、陳本添今天召開「台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路」辦理進度及規劃設計、後續施工協調會，邀集相關單位出席。

台中市建設局簡報說明，后豐大橋新增引道工程，將在下游側新增35.7公尺長的引橋，並新闢1800公尺長的路堤以銜接堤南路，通往豐洲科技工業園區，由於堤南路既有路面老舊龜裂，將一併修整900公尺，重新刨鋪瀝青。

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建設局表示，此引道工程總經費新台幣9856萬元，中央補助8082萬元，地方自籌1774萬元，已完成發包程序，目前正辦理河川公地施工核准，預定農曆年後開工。

楊瓊瓔表示，爭取中央補助不容易，尤其必須在今年年底期限內完成，肯定建設局提早完成規劃設計等作業，她也努力爭取中央核定補助。未來完工通車後，可望縮短15分鐘車程，減少尖峰時刻交通壅塞，降低交通事故發生，並促進豐洲一、二期工業園區發展。（編輯：李錫璋）1130123