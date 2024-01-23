綠要求侯友宜報告遭藍反對 新北議會臨時會流會

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（中央社記者王鴻國新北23日電）新北市議會今天召開臨時會，但因民進黨團要求市長侯友宜到會補做施政報告，遭國民黨團反對，最後訴諸表決，經清點人數，在場人數不足而宣告流會。這是臨時會第2次流會。

新北市議會今天召開臨時會審議新北市政府113年度基金預算，但開議進行議事日程確認時，民進黨團提案要求24日列入侯友宜補施政報告的議程。

民進黨團總召鄭宇恩表示，市議會通過新北市政府113年度總預算案，預算規模創歷年最高紀錄，因此，民進黨團希望侯友宜到議會補作施政報告及預算說明，並說明如何彌補請假113天的市政工作。

此外，民進黨議員林銘仁、黃淑君也分別針對國三學生 命案、新北果菜運銷公司弊案等，要求市府做專案報告。民進黨議員張錦豪更要求，侯友宜選後說要對市民服務加倍奉還，因此，要求侯友宜不僅要來議會報告，還要備詢。

但民進黨團的要求遭國民黨團反對，國民黨團書記長廖先翔表示，大家有什麼意見都可以議場上充分討論，但施政報告等去年都已走完的程序，如今再來一遍，感覺怪怪的，也不知目的是什麼，有點多餘。

民眾黨議員陳世軒則建議改書面報告，讓侯友宜說明未來市政工作及預算如何執行，若選舉時提出國政政見和市政不同時的態度。

經藍綠激烈攻防，主持議事的副議長陳鴻源多次休息進行協商，但鄭宇恩仍堅持停止討論、清點人數進行表決，同時要求民進黨籍議員退席表達立場。

但國民黨議員林金結表示，清點人數可能導致在場人數不足而讓臨時會開不成而流會，民進黨議員李余典也質疑鄭宇恩曾和廖先翔私下討論，侯友宜有到議會報告的可能，為何最後會有不同結果。

鄭宇恩仍堅持表決，而經清點人數，因在場人數不足議員總數半數的應出席人數而流會。

據了解，新北市議會去年1月召開第4屆議會第1次臨時會，也因民進黨團提案變更議程要求市長侯友宜到會報告，最後也演變成表決，同樣上演民進黨議員退席致不足開會人數而流會。（編輯：李錫璋）1130123

新北市議會臨時會23日因故流會，圖為國民黨議員廖先翔（2排中戴眼鏡者）當選立委，同黨籍議員在議場合影留念。中央社記者王鴻國攝 113年1月23日