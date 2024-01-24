台南推永康大灣聚落散步導覽 走讀地方文史脈絡

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（中央社記者楊思瑞台南24日電）台南市政府觀光旅遊局針對位於永康區的昔日平埔西拉雅族屬地大灣聚落，設計專屬散步導覽路線，媒合導覽員提供免費導覽服務，將於27日舉辦限額體驗活動，走讀當地歷史文化。

台南市觀光旅遊局長林國華在今天下午的宣傳記者會致詞表示，永康大灣古稱大灣塘，遺留早期鯽魚潭的潭水，農、漁產豐盛，居民聚集成為村落，鄭成功抵台後，福建漳泉移民9大姓族定居於大灣，逐步開發聚成村莊聚落，蘊藏豐富人文歷史。

林國華表示，大灣聚落傳統特色小吃花生糖及肉粿遠近馳名，擁有濃厚鄉土民俗及古早味美食，適合遊客前往感受懷舊風情。

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他說，大灣聚落散步導覽路線盤點巷弄老建築、漢人屯墾及族群聚落遺跡，先前曾邀請在地居民參加試走，不少人直言不知道自己生活了幾十年的家鄉，竟擁有如此精采歷史文化，觀旅局預定於27日辦理1場次限額25名體驗活動，並自3月2日起每週六下午3時至5時，採線上預約制，媒合導覽員免費提供導覽服務。

觀光旅遊局提供資料指出，大灣聚落散步導覽路線結合景點及在地美食，從大灣廣護宮出發，往大灣路巷道前行，經過原大灣戲院、謝家古厝臨水堂、原永順成碾米廠仍保留早期碾米機具設備、百年老店榮生中藥行、有「花生糖街」美稱的民族路、大灣黃昏市場等地點。（編輯：謝雅竹）1130124