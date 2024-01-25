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日作家徒步環台到彰化 福井食堂同名家鄉感親切

2024/1/25 16:01（1/25 16:11 更新）
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日本自由作家田中佑典（右）2023年10月再度來台，展開為期半年的徒步環台之旅，24日到訪位在彰化縣社頭鄉以販賣鐵路便當出名的福井食堂，並與食堂老闆陳朝強（左）合影留念。（陳朝強提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年1月25日
日本自由作家田中佑典（右）2023年10月再度來台，展開為期半年的徒步環台之旅，24日到訪位在彰化縣社頭鄉以販賣鐵路便當出名的福井食堂，並與食堂老闆陳朝強（左）合影留念。（陳朝強提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年1月25日
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（中央社記者吳哲豪彰化縣25日電）日本自由作家田中佑典去年10月展開徒步環台之旅，昨天到彰化社頭鄉福井食堂，食堂老闆陳朝強說，田中老家在福井縣，來到食堂感覺親切，也對台灣人的和善熱情印象深刻。

日本自由作家田中佑典因喜愛台灣，2010年來台灣旅遊，隔年出版雜誌「LIP離譜」（意指不可思議），用文化角度，搭起台日文化橋梁，介紹台灣與日本文化相似之處。

田中佑典去年10月再度來台，展開為期半年的徒步環台之旅，昨天來到位在彰化社頭鄉、以販賣鐵路便當出名的福井食堂，食堂老闆陳朝強今天接受中央社記者電訪時說，田中佑典中文很好，他除了向田中介紹店內珍藏的鐵道文物外，也帶田中參觀社頭鄉的醬油工廠。

陳朝強指出，田中佑典老家在日本福井縣，有朋友告訴田中，台灣也有1間取名「福井」的食堂，建議一定要來看看，當田中來到彰化縣時，就決定來福井食堂走走瞧瞧。

陳朝強說，田中穿著福井縣的傳統服裝，以徒步方式環島，沿路都有熱心的民眾贈送幸運物，前幾天還有人送總統蔡英文的「萬物興龍」春聯，讓田中很開心，也感受到台灣人的熱情與友善。

陳朝強指出，田中佑典離開彰化後將向雲林縣前進，他也祝福田中環台之旅順利圓滿。（編輯：謝雅竹）1130125

#彰化
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