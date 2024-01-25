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桃園市機車駕訓疊加補助 開放2000個早鳥名額

2024/1/25 16:46（1/25 16:56 更新）
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桃園市長張善政（中）25日在記者會中表示，桃園2023年率全國之先與交通部合作推動「機車駕訓疊加補助計畫」，今年再度推出，1月開始提供2000個早鳥名額。（桃園市政府提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年1月25日
桃園市長張善政（中）25日在記者會中表示，桃園2023年率全國之先與交通部合作推動「機車駕訓疊加補助計畫」，今年再度推出，1月開始提供2000個早鳥名額。（桃園市政府提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 113年1月25日
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（中央社記者吳睿騏桃園25日電）桃園市政府為鼓勵民眾參加機車駕訓再度推出「機車駕訓疊加補助計畫」，1月1日起除交通部補助新台幣1300元之外再疊加1300元，共補助2600元，提供2000個名額用完為止。

桃園市長張善政今天出席「113年桃園市機車駕訓疊加補助記者會」致詞表示，桃園去年率全國之先與交通部合作推動「機車駕訓疊加補助計畫」，補助期間參加指定合作的桃園機車駕訓班訓練後考取駕照，除可獲得交通部補助1300元，桃園市再補助參加駕訓班訓練費1300元，疊加後最高補助2600元，今年1月開始也提供2000個早鳥名額 。

新竹區監理所所長吳季娟表示，從108年起推動機車駕訓補助計畫，統計至112年，發現相較於未受訓者，受過駕訓課程者違規風險減少59﹪，肇事風險降低36﹪，可見透過專業訓練後能有效提升駕駛技術及防禦駕駛觀念。

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桃園市政府交通局表示，除補助機車駕訓課程，未開設機車駕訓班的行政區也將增設機車練習場，桃園市現在共有11處機車考照練習場地，將逐步補足民眾就近練習需求，並擴大辦理機車防禦駕駛計畫，建立民眾正確駕駛知識，了解道路上的風險以及掌握防禦駕駛觀念。

新竹區監理所說明，自民國111年12月1日起至112年11月30日止，桃園地區機車駕訓報名人數為6183人，與前一年同期相比，報名人數增加34.85%，且112年度桃園地區經機車駕訓者較未受訓者，在違規及肇事風險更明顯降低。（編輯：方沛清）1130125

#桃園市
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