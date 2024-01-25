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墾丁森林遊樂區步道改鋪面 融入高位珊瑚礁地貌

2024/1/25 18:29（1/25 18:51 更新）
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林業及自然保育署屏東分署25日指出，墾丁國家森林遊樂區古榕道整修工程以生態保育及遊憩需求平衡為設計理念，打除原與周邊高位珊瑚礁地貌不相容的水泥板等設施材質，改用單純手作工法，利用咾咕石、泥沙及碎石自然素材來改善步道鋪面。（林業及自然保育署屏東分署提供）中央社記者李卉婷傳真 113年1月25日
林業及自然保育署屏東分署25日指出，墾丁國家森林遊樂區古榕道整修工程以生態保育及遊憩需求平衡為設計理念，打除原與周邊高位珊瑚礁地貌不相容的水泥板等設施材質，改用單純手作工法，利用咾咕石、泥沙及碎石自然素材來改善步道鋪面。（林業及自然保育署屏東分署提供）中央社記者李卉婷傳真 113年1月25日
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）墾丁國家森林遊樂區古榕道區有高位珊瑚礁獨特地貌，林業保育署屏東分署為使步道融入整體環境，將鋪面改以泥沙結合碎石、步道邊緣以咾咕石排列，提供旅客新體驗。

屏東分署今天發布新聞稿指出，古榕道是一處與自然共榮、古樸幽靜的場所，整修工程以生態保育及遊憩需求平衡設計理念，打除原與周邊高位珊瑚礁不相容的水泥板等設施材質，後使用單純手作工法，利用咾咕石、泥沙及碎石自然素材來改善步道鋪面。

屏東分署表示，改善後的鋪面可大幅降低日後維管成本，並以砌石截水溝分段排水減少逕流沖刷，解決低窪路段積水泥濘難以通行情形，保留既有大樹，提供最適生長環境，使步道整體與周邊高位珊瑚礁環境融合，提供遊客不一樣的遊憩體驗。

墾丁國家森林遊樂區是遊客到訪恆春景點之一，自然景觀及生態豐富，有百年以上天然凝聚而成鐘乳石、石筍及石瀑的仙洞、銀龍洞、石筍寶穴等石灰岩洞，還有巨大白榕氣根自珊瑚礁峭壁懸垂而下的垂榕谷等。（編輯：謝雅竹）1130125

#墾丁森林遊樂區
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