墾丁森林遊樂區步道改鋪面 融入高位珊瑚礁地貌

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）墾丁國家森林遊樂區古榕道區有高位珊瑚礁獨特地貌，林業保育署屏東分署為使步道融入整體環境，將鋪面改以泥沙結合碎石、步道邊緣以咾咕石排列，提供旅客新體驗。

屏東分署今天發布新聞稿指出，古榕道是一處與自然共榮、古樸幽靜的場所，整修工程以生態保育及遊憩需求平衡設計理念，打除原與周邊高位珊瑚礁不相容的水泥板等設施材質，後使用單純手作工法，利用咾咕石、泥沙及碎石自然素材來改善步道鋪面。

屏東分署表示，改善後的鋪面可大幅降低日後維管成本，並以砌石截水溝分段排水減少逕流沖刷，解決低窪路段積水泥濘難以通行情形，保留既有大樹，提供最適生長環境，使步道整體與周邊高位珊瑚礁環境融合，提供遊客不一樣的遊憩體驗。

墾丁國家森林遊樂區是遊客到訪恆春景點之一，自然景觀及生態豐富，有百年以上天然凝聚而成鐘乳石、石筍及石瀑的仙洞、銀龍洞、石筍寶穴等石灰岩洞，還有巨大白榕氣根自珊瑚礁峭壁懸垂而下的垂榕谷等。（編輯：謝雅竹）1130125