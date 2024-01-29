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一中商圈走春市集2/2登場 警籲利用公車前往

2024/1/29 14:04（1/29 14:31 更新）
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農曆春節將至，台中市一中街商店管理委員會29日召開記者會，宣布一中商圈將於2月2日到18日舉辦走春市集，打造歡樂時尚的年節購物場所。中央社記者郝雪卿攝 113年1月29日
農曆春節將至，台中市一中街商店管理委員會29日召開記者會，宣布一中商圈將於2月2日到18日舉辦走春市集，打造歡樂時尚的年節購物場所。中央社記者郝雪卿攝 113年1月29日
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（中央社記者郝雪卿台中29日電）迎接農曆春節到來，台中市一中商圈將於2月2日到18日舉辦走春市集，活動將發送限定888個新年紅包，警方今天呼籲，行經一中商圈公車路線至少70條，請民眾多利用。

台中市一中街商店管理委員會今天舉辦記者會，由管委會主任委員陳信志宣布，今年一中商圈的年貨大街「2024祥龍一中．走春市集」將於2月2日到18日登場，打造歡樂時尚的年節購物場所。

陳信志表示，將於2月3日舉行開幕儀式，邀請台中市長盧秀燕參與，將發送限定888個新年紅包並邀請受年輕人歡迎的「好樂團」現場演出，為2024年的走春市集揭開序幕。

根據交通部觀光署統計，去年1月到10月台中累積造訪人數最多的景點是一中商圈，總計吸引784萬人次，陳信志指出，一中商圈鄰近17所國中小學、高中、科大及補習班匯聚，各式新潮前衛的玩意都會在此先出現，想要追求流行者，絕對不要錯過一中商圈。

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陳信志說，這次走春市集推出滿百登入抽獎，消費滿100元就有機會抽中iPad，共有10台，而2月3日到6日期間透過召喚一中龍的IG活動，參與者完成任務遊戲後，可至服務台召喚「一中龍」，領取商圈指定店家的消費券，2月14日情人節當天，將放映經典愛情電影或受歡迎的國片。

台中市警察局第二分局今天也公布，一中商圈走春市集活動期間，一中街部分路段將實施交通管制，在管制時間內禁止車輛通行及停放，目前行經一中商圈的公車路線至少70條，呼籲民眾多利用大眾交通工具，以免苦找停車位而影響逛街心情。（編輯：郭諭儒）1130129

#盧秀燕
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